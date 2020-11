Paes (à esquerda) e Crivella, em 2017, na transmissão de cargo Arquivo O Dia

Por Duda Monnerat

Publicado 28/11/2020 10:00

Rio - O segundo turno das eleições municipais será decidido neste domingo. No Rio de Janeiro, os candidatos Eduardo Paes (DEM) e Marcelo Crivella (Republicanos) estão na disputa. Segundo a sensitiva Sara Zaad, o período será marcado, no campo astrológico, por eventos celestes, como a energia do eclipse lunar da lua cheia em Gêmeos, que ocorre na segunda-feira, e a quadratura de Vênus com Saturno. Os acontecimentos podem gerar quebra a nível financeiro e a destruição de valores.

Os astros parecem confirmar os resultados das pesquisas. Sara Zaad afirma que uma transição planetária está em andamento, em que coisas precisam ruir para serem reconstruídas. “Nós teríamos que ter avançado muito mais nessas eleições. Na disputa para o segundo turno, quem vencerá será o Eduardo Paes”, crava.

Ainda de acordo com a cigana, notícias em relação à postura dos candidatos virão à tona. Sara também destaca que o atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, não tem chance de reverter o quadro que se encontra na disputa eleitoral. “O Paes vai entrar na prefeitura em um contexto em que a cidade está falida.”

A numerologia está em sintonia com as previsões astrológicas. O numerólogo e astrólogo Leonardo Almeida revela que a sorte está a favor do candidato Eduardo Paes. “Esse é um bom período para ele vivenciar disputas, uma vez que a energia está em alta. É como se a bateria estivesse totalmente carregada, o que é o oposto do Crivella. Eu vejo muito cansaço e irritação no caminho dele, me parece que nada foi feito como o planejado.”

Leonardo Almeida enfatiza que revelações das administrações anteriores vão aparecer durante a nova gestão. “Os próximos quatro anos não serão tão fáceis para a cidade do Rio de Janeiro. Serão anos de planejamentos e promessas, no entanto, com pouca mão na massa. As coisas devem melhorar a partir do final de 2022, que é quando a população poderá ver alguns projetos em andamento.”

O NÚMERO PESSOAL DOS CANDIDATOS

De acordo com o numerólogo, a numerologia do ano é feita a partir da soma do último aniversário. Isso evidencia que o Eduardo Paes acabou de entrar no ano 11. Esse número traz uma energia de trabalho em grupo, compreensão, muita ousadia e iluminação espiritual. “As pessoas vão ver um Eduardo mais afiado e dinâmico. Muito provável que 2021 ele seja visto de uma outra maneira pelas pessoas, com a criatividade em alta e almejando novas coisas. Ele deve apostar em grandes projetos e vai fechar grandes parcerias de trabalho.”

Já Marcelo Crivella, de acordo com Leonardo, deve estar se sentindo mais motivado e com muita energia neste ano, que está sendo regido pelo 5, trazendo força pessoal e gana de vitória. “O Crivella estará sendo mais leve nas relações, mas isso não significa que ouvirá as pessoas, porque a tendência é de impulsividade dobrada. Quem está acostumado com a rigidez e seriedade pode se surpreender.”