Praia de Ipanema lotada na manhã do domingo de eleição Reginaldo Pimenta

Por Lucas Cardoso

Publicado 29/11/2020 09:05 | Atualizado 29/11/2020 11:46

Rio - Apesar do aumento de casos de covid-19 no Rio, os cariocas lotam a orla da Zona Sul na manhã deste domingo. Com cadeira de praia debaixo do braço, Isalena Araujo, moradora da Rocinha, vai aproveitar o tempo que economizou com a votação rápida neste domingo para pegar um sol no Arpoador, em Ipanema. "Estava vazio, vazio (a seção eleitoral). Agora que fiz minha obrigação como cidadã, vou aproveitar", disse.

Os termômetros na capital fluminense devem bater os 35 graus neste domingo, sem previsão de chuva, segundo o instituto Climatempo. Apesar do calor e de as praias estarem liberadas no Rio, a consciência e proteção à disseminação da covid-19 merecem atenção.

Publicidade

Isalena Araujo, após votar, partiu para a Praia de Ipanema Reginaldo Pimenta

Publicidade

Movimentação tranquila na Rocinha

Isalena foi uma das primeiras a chegarem ao Ciep Ayrton Senna da Silva, Rocinha, na Zona Sul, após o início da votação em todo o país, às 7h . A abertura dos locais de votação é de movimentação tranquila para os eleitores do bairro. Não há filas e ninguém foi flagrado distribuindo santinhos dos candidatos à prefeitura. Com a opção apenas para prefeito nas urnas, eleitores entram e saem rápido da seção eleitoral.

Publicidade

Movimentação tranquila na passarela da Rocinha, próximo ao CIEP Ayrton Senna da Silva Reginaldo Pimenta / Agência O DIA