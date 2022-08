PCdoB formaliza apoio a André Ceciliano - Divulgação

Publicado 03/08/2022 22:33 | Atualizado 03/08/2022 22:37

Em nota publicada esta noite no site do PCdoB, o presidente do diretório fluminense, João Batista Lemos, afirma que, apesar de natural, não é momento para "turbulências" entre os partidos que integram a Frente Ampla Estadual.

De acordo com Lemos, existe uma grande chance de vitória nas eleições, visto que as forças progressistas isolaram Bolsonaro e seus seguidores, e que agora é a hora de consolidar a união. O dirigente aposta na vitória da chapa de Lula presidente, Alckmin vice, Freixo governador, César Maia vice e André Ceciliano senador, e declarou publicamente seu apoio.

Ele reforça as resoluções da convenção estadual do partido, que ocorreu no último dia 28, e convoca todos os integrantes da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), e também seus aliados, a se unirem para "libertar o Brasil e devolver o Rio de Janeiro ao povo".

As turbulências às quais Lemos se refere estão relacionadas à disputa entre Alessandro Molon (PSB) e André Ceciliano (PT) para garantir apoio à candidatura ao Senado. As relações dos partidos ficaram estremecidas depois que o PSB ignorou a aliança petista e lançou Molon na disputa, mesmo após Lula afirmar que André Ceciliano é seu candidato.



O PCdoB-RJ disse, ainda, ser indispensável ser representado na chapa majoritária, indicando Isaac Ricalde para a suplência de Ceciliano.