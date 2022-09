Freixo afirma que as mulheres estão dentro do orçamento e são prioridade em seu plano de governo - Pedro Prado

Publicado 08/09/2022 21:51

O candidato ao governo do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) visitou, na manhã desta quinta-feira (08), o Centro Integrado de Apoio à Mulher da Baixada (CIAM), em Nova Iguaçu, para falar sobre combate à violência doméstica e políticas públicas capazes de gerar trabalho e renda. O encontro com as mulheres residentes na Baixada foi realizado em frente ao antigo endereço do CIAM porque a sede está fechada desde 2017.

"Fizemos nosso encontro em Nova Iguaçu na frente da antiga sede do CIAM, que é o Centro Integrado de Apoio a Mulher da Baixada, porque as portas foram fechadas. Esse abandono que todos estão vendo é o retrato da falta de cuidado do atual governo com as mulheres. Nós vamos enfrentar a violência fazendo o contrário: abrindo mais portas. Vamos criar mais Delegacias das Mulheres, fazer parceria com os prefeitos para aumentar a quantidade de creches para que as mulheres tenham onde deixar os filhos quando forem trabalhar. E vamos dar qualificação profissional através do programa Bairro Prosperidade para que as mulheres tenham melhores empregos e melhores salários", disse o candidato.

Freixo afirma que as mulheres estão dentro do orçamento e são prioridade em seu plano de governo. "Serão protagonistas em nosso governo e estarão representadas em nossas secretarias. Eu quero assumir um compromisso com as mulheres do Rio de Janeiro: nosso governo vai adotar a política do cuidado, combatendo a violência doméstica e dando mais oportunidades para que todas as mulheres tenham um futuro melhor", garantiu.