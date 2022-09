Candidatos ao Governo do Rio participam de debate no SBT - Divulgação / O Dia

Candidatos ao Governo do Rio participam de debate no SBTDivulgação / O Dia

Publicado 23/09/2022 08:49

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para esta sexta-feira, 23:

Cláudio Castro (PL): o candidato à reeleição participa de evento com vereadores no Rio de Janeiro às 11h para receber apoio de parlamentares.

Cyro Garcia (PSTU): às 6h20, o candidato panfletou junto com apoiadores na Rua Bomfim, no bairro de Vila Amélia, em Friburgo, próximo à entrada da fábrica Filó. Às 9h, concede entrevista ao vivo na Rádio Comunidade Friburgo FM. A partir das 11h, seguirá panfletando no centro da cidade e às 14h será sabatinado na TV Zomm.

Eduardo Serra (PCB): o candidato está em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, para uma série de atividades. Às 8h, fez uma panfletagem na frente do IFF Campus Centro, às 10h a panfletagem acontece em frente à UENF, às 12h em frente à UFF e às 14h no Calçadão (Pelourinho). Serra também participa às 15h de uma coletiva de Imprensa com o candidato ao Senado Hiran Roedel e os candidatos a deputado federal Gabriel Marques e a deputado estadual Thiago Coqueiro no auditório do Sinasefe IFF Campos.

Juliete Pantoja (UP): às 6h, a candidata fez panfletagem na Central do Brasil, às 12h conversa com trabalhadores da Petrobras, no Centro do Rio, e às 14h faz uma caminhada pela Saara.

Luiz Eugênio (PCO): o candidato não divulgou sua agenda.

Marcelo Freixo (PSB): às 11h, o candidato faz uma caminhada no centro de Magé para cumprimentar eleitores. Às 13h, caminha pela Calçada da Fama, em Teresópolis, e às 16h cumprimenta eleitores em Nova Friburgo.

Paulo Ganime (NOVO/RJ): às 14h, o candidato participa de um corpo a corpo em Paraty, na Av. Roberto Silveira. Às 16h, participa de uma reunião com apoiadores em Angra dos Reis.

Rodrigo Neves (PDT): às 11h, Neves caminha pelas ruas de Cabo Frio. Às 18h, participa do lançamento do Programa para a Juventude, na Praça da Cantareira, em Niterói.

Wilson Witzel (PMB): o candidato não divulgou sua agenda.