Publicado 23/09/2022 01:00

Não é de hoje que personalidades públicas, como artistas, esportistas e intelectuais emprestam a própria fama e credibilidade a políticos em campanha. E, em eleições altamente polarizadas, como a corrida presidencial deste ano, mais e mais pessoas têm usado as próprias plataformas para defender seus candidatos. Isso tem sido intensificado à medida em que o dia de comparecer às urnas se aproxima, não só nacionalmente, como no pleito estadual do Rio de Janeiro, também. Para os candidatos essa é uma oportunidade de atingir outros públicos e utilizar a influência dessas personalidades, trazendo a sensação de pertencimento e humanização para seus eleitores.

O atual governador e candidato à reeleição, Claudio Castro, tem o apoio declarado de Silas Malafaia. O governador chegou a falar em culto em homenagem ao aniversário de 64 anos do pastor no último dia 15. Por outro lado, ele também é alvo de propaganda negativa. Em um vídeo viralizado, o humorista Fábio Porchat partiu para o ataque, pedindo votos em qualquer um — menos no atual chefe do Palácio Guanabara.

Embora, na peça em questão, o ator e roteirista do Porta dos Fundos tenha se dirigido a eleitores de todos os candidatos, ele participou de um ato em apoio à candidatura de Marcelo Freixo (PSB), realizado na quarta-feira (21). Tradicionalmente, o campo progressista costuma atrair mais artistas, o que foi evidenciado no próprio evento. Estavam presentes nomes como: Gilberto Gil, Malu Mader, Fernanda Abreu, Gregório Duvivier, Teresa Cristina, Camila Pitanga, Antonio Pitanga, Leandra Leal, Sandra de Sá, Tony Bellotto e Katia Barbosa. Aliás, a atriz Juliana Alves tem usado suas redes sociais para defender publicamente seu candidato.

O PDT, também de esquerda, é outro partido para o qual gravitam intelectuais e artistas. Em terceiro lugar na última pesquisa Ipec, com 6%, Rodrigo Neves atraiu Ana de Holanda, Tia Surica da Portela, a atriz Narjara Turetta e os cantores Martin’alia, Hildegard Angel, Dalto e Marcos Sabino. Em suas redes sociais, o cantor Tico Santa-Cruz deixou claro sua intenção em votar em Neves e convidou seus seguidores para conhecerem a trajetória do candidato.

"Quero deixar claro a necessidade de se conhecer o trabalho que Rodrigo Neves fez em Niterói - uma das mais elogiadas pela ONU - durante a pandemia. E deixar sinalizado a minha intenção em votar 12 para o Governo do Rio de Janeiro, no primeiro turno! Pesquise sobre Rodrigo", declarou o cantor. Antes um defensor da candidatura presidencial de Ciro Gomes, o músico passou a pedir votos a Lula (PT), movimentando as redes sociais.

O candidato ao governo pelo Novo, Paulo Ganime, conta com o apoio de personalidades como o jogador de vôlei Bruninho, Rodrigo Pimentel (ex-capitão do BOPE e roteirista do Tropa de Elite), o produtor e apresentador Felipe UFO e o comentarista Rica Perrone. Com a camisa laranja e com a logo do partido Novo, o técnico de vôlei Bernardinho — que quase se candidatou pelo partido — afirmou em vídeo que "Paulo precisa do apoio de cada um de nós".

Os artistas também deixam bem claro quem desejam que os represente na Câmara Alta. Em setembro, o candidato Alessandro Molon (PSB) realizou um show de arrecadação para a sua campanha no Circo Voador. Na ocasião, estavam presente Caetano Veloso, Maria Gadu, Pretinho da Serrinha, Fernanda Abreu, Martin’alia e Duda Beat.

Em agosto, por meio de seu perfil no Twitter, Molon agradeceu o apoio de famosos como a cantora Anitta, os atores Marcos Palmeira, Caco Ciocler e Léo Jaime, além das atrizes Cissa Guimarães e Natália Lage. Lage se referiu ao político como uma pessoa "super competente", com uma história política "comprometida e séria".

Em lados opostos, Clarissa Garotinho (PROS) também recebe apoio de artistas, principalmente do público evangélico, a cantora Rose Nascimento, inclusive, gravou o jingle da campanha. O pastor Josué Valandro, da Igreja Batista Atitude, pastor de Michelle Bolsonaro, afirmou que a postulante é “a melhor candidata ao Senado porque tem os valores da família”.

Valandro e Damares, ex-titular da pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos, chegaram a gravar vídeos de apoio a Clarissa nas últimas semanas. Damares afirma na gravação que conhece a candidata desde que ela é criança e reconhece suas “verdadeiras motivações”. “Ela é contra o aborto, essa violência; é contra a legalização das drogas e a legalização da prostituição. Clarissa é a favor da criança brincar e ser instruída a amar seus pais”, acrescentou Valandro.

Empatado tecnicamente com Romário, segundo a última pesquisa da Intelligence, André Ceciliano (PT) tem o apoio de Milton Cunha, Vinicius Farah, André Chianca e do músico Altay Veloso, Carol Proner, advogada, mulher do Chico Buarque, Zezé Motta, Tonico Pereira, Lecy Brandão, Neguinho da Beija-Flor e Antônio Pitanga, marido da deputada federal Benedita da Silva.