Freixo saiu da Praça Paris, na Glória, às 10h, e encerrou o ato na Praça Paulo da Portela, em Oswaldo Cruz - Pedro Prado

Freixo saiu da Praça Paris, na Glória, às 10h, e encerrou o ato na Praça Paulo da Portela, em Oswaldo CruzPedro Prado

Publicado 24/09/2022 19:09

O candidato a governador do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) realizou carreata pelas no Centro e na Zona Norte da capital neste sábado (24). Freixo saiu da Praça Paris, na Glória, às 10h, e encerrou o ato na Praça Paulo da Portela, em Oswaldo Cruz.



"O Rio de Janeiro não aguenta mais um governador preso, o Rio de Janeiro quer esperança, quer futuro, quer emprego e oportunidade para todos prosperarem. Ontem estivemos em Magé, Teresópolis e Friburgo, hoje fizemos uma grande carreata pelo centro do Rio e pela Zona Norte. Faltam só oito dias e há um desejo grande de mudança. As pessoas querem um governo que trabalhe para as pessoas em vez de servir a uma máfia que comanda o nosso Estado. Nós vamos virar esse jogo no Rio de Janeiro", afirmou.

Em Teresópolis, Freixo promete investir na agricultura e construir o Ceasa





Freixo promete investir na agricultura e construir o Ceasa de Teresópolis





Em visita às cidades de Teresópolis e Nova Friburgo na tarde da última sexta-feira, 23, Freixo falou sobre a importância da agricultura na economia do estado, a formação educacional de jovens para o emprego e prometeu construir um Centro de abastecimento em Teresópolis.



"Aqui em Teresópolis, na região Serrana, como em todo estado do Rio, a gente precisa desenvolver a agricultura familiar. A agricultura no Rio hoje é menos de 5% do PIB estadual, muito pouco. Ela é essencial para a vida do povo, afinal não dá para viver sem comer, e sabemos da importância do setor para a economia da região Serrana", destacou o candidato ao caminhar pela Calçada da Fama em Teresópolis com apoiadores. "Aqui em Teresópolis a gente vai construir um Ceasa para facilitar a vida do produtor na distribuição dos alimentos produzidos por aqui", completou.



Freixo apresentou a sua proposta de incentivo a produção de alimentos na região Serrana junto aos seus planos para a educação do estado: "Queremos uma corrente de educação em tempo integral, da primeira infância ao primeiro emprego e a escola técnica é peça fundamental para isso e para a juventude da região Serrana, que hoje se forma e não tem onde trabalhar em sua cidade", destacou.



Os empresários também foram lembrados pelo candidato: "A gente precisa gerar emprego na região Serrana. Para isso, contamos com a ajuda, e queremos apoiar os negócios de todo o estado. A casa do empreendedor no meu governo vai ajudar a quem tem seu negócio próprio, e a quem quer montar a sua empresa, com acesso a empréstimos e a auxílio jurídico e administrativo", reforçou.



Sobre a saúde, Freixo destacou a situação precária no interior do estado: "Temos uma crise muito grande na Saúde em todo o interior, falta hospital público estadual. Vamos conversar com os prefeitos e entender de que maneira o governo estadual pode ser parceiro e trabalhar para investir na saúde de todos."