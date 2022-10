Marcelo Freixo votou, neste domingo (2), no Flamengo, Zona Sul do Rio. Ele foi acompanhado de sua esposa e apoiadores - Marcos Porto / Agência O DIA

Marcelo Freixo votou, neste domingo (2), no Flamengo, Zona Sul do Rio. Ele foi acompanhado de sua esposa e apoiadoresMarcos Porto / Agência O DIA

Publicado 02/10/2022 12:16 | Atualizado 02/10/2022 12:46

Rio - O candidato ao Governo do Estado do Rio, Marcelo Freixo (PSB) chegou por volta das 10h50 para votar na sede da Fecomércio, no bairro do Flamengo, na Zona Sul. O ex-deputado federal chegou ao local junto da esposa, Antônia Pellegrino e, na fila para a urna, ele cumprimentou apoiadores.

fotogaleria



Além da mulher, Freixo estava acompanhado dos candidatos ao senado André Ceciliano (PT), à Câmara Federal Jandira Feghali (PCB), Lindbergh Farias (PT), Tatiana Roque (PSB) e Tarcísio Motta (Psol), além do candidato a deputado estadual, Pratinha (PSB). Além da mulher, Freixo estava acompanhado dos candidatos ao senado André Ceciliano (PT), à Câmara Federal Jandira Feghali (PCB), Lindbergh Farias (PT), Tatiana Roque (PSB) e Tarcísio Motta (Psol), além do candidato a deputado estadual, Pratinha (PSB).

Antes de votar, o candidato afirmou acreditar que haverá um segundo turno entre ele e o atual governador do Rio, Cláudio Castro (PL), mas confia na possibilidade de conquistar o cargo. Marcelo Freixo também declarou que acredita que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença à disputa pela presidência do Brasil ainda no primeiro turno. Ao deixar a Zona Eleitoral, por volta das 12h, ele foi aplaudido por apoiadores e vaiado por alguns eleitores.



"A expectativa é a melhor possível. A gente tem a esperança cada vez mais sólida do Lula vencer no primeiro turno e isso vai criar, sem dúvida alguma, uma onda muito grande de alegria, de vitória da democracia e isso vai chegar até o Rio de Janeiro, vai chegar a São Paulo a todos os lugares, com o segundo turno"."Tudo indica que a gente está perto e uma diferença muito provável de virada, ainda mais com esse sentimento de vitória da democracia, vitória da legalidade, vitória da constituição de 88. Sem dúvida alguma, o Rio precisa acompanhar o Brasil", afirmou Freixo, que disse ainda que as eleições de 2022 devem ser marcadas pelo resgate à democracia.

"A minha expectativa é de virar no segundo turno, é da gente ir com muita força. Junto com essa onda de alegria que vai ser a campanha nacional, vamos fazer o Rio de Janeiro ficar de pé, trazer emprego de volta, trazer paz de volta, trazer diálogo e união", declarou Freixo. "A gente não pode mais continuar vivendo uma política marcada pelo medo, pelo ódio, pela violência, pela ameaça. A gente precisa repactuar esse país e repactuar o Rio de Janeiro de onde saiu isso que criou tanta fragilidade, tanta violência", completou. "Temos que ressignificar o papel da política. O papel da política não é da guerra, é o da democracia, da diferença com respeito, e a gente quer fazer isso enquanto Governo do Rio de Janeiro, junto com Lula", finalizou o candidato.

Apoio de outros candidatos no segundo turno

Ainda de acordo com o ex-deputado, para o segundo turno, vai buscar apoio de outros candidatos. Tendo como vice César Maia (PSDB), Freixo ressaltou que teve a campanha que fez a maior aliança entre partidos.

"Sem dúvida alguma, indo para o segundo turno, vamos esperar o resultado, amanhã ou hoje à noite, a gente já vai estar dialogando com o prefeito Eduardo Paes e com outros candidatos, com todos. Queremos fazer uma grande frente ampla em defesa do Rio de Janeiro", explicou Freixo. "Já fizemos esse movimento no primeiro turno, já temos uma aliança com oito partidos e, no segundo turno, a gente vai fazer uma frente ampla para ganhar a eleição, para virar e para governar o Rio de Janeiro de maneira diferente, trazendo alegria, emprego, saúde e educação", concluiu o candidato.