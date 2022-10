O candidato Luis Inácio Lula da Silva faz caminhada pelo Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira - Pedro Ivo/Agência O Dia

O candidato Luis Inácio Lula da Silva faz caminhada pelo Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 15/10/2022 12:41 | Atualizado 15/10/2022 14:15

Teresina - Com apenas 19,9% dos votos válidos no Piauí no primeiro turno das eleições, o presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou ao estado na manhã deste sábado, 15, na tentativa de diminuir o impacto da avassaladora vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve 74,25% dos votos. Em campanha na capital Teresina, Bolsonaro voltou a criticar o concorrente pela visita ao Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, na quarta-feira, 12.



"(Lula) Não olhou para o seu povo, não olho para os mais pobres. Olhou apenas para os seus amigos, os seus cupinchas, o seus CPX e nada fez", disparou.

Bolsonaro faz em referência ao boné usado por Lula com a sigla "CXP", uma abreviação de Complexo, durante a visita à comunidade carioca. A sigla virou alvo de fake news em grupos bolsonaristas nas redes sociais que associaram a abreviação ao crime organizado. Sem palanque em morros e favelas do Rio de Janeiro, Bolsonaro preocupa o comitê de campanha, que teme perda de votos após a reação preconceituosa do presidente e de seus apoiadores.



Em Teresina, Bolsonaro ainda tentou amenizar as próprias palavras e desmentiu ter associado o analfabetismo à acachapante vitória de Lula na Nordeste, que teve 66,7% dos votos válidos contra 27% de candidato à reeleição no primeiro turno.

"Mentira. Não tem esse vídeo", afirmou.



No entanto, é válido lembrar que em live transmitida no último dia 5 de outubro, apenas três dias após o primeiro turno, Bolsonaro afirmou: "Uma notícia importante, pessoal: 'Lula venceu em nove dos dez estados com maior taxa de analfabetismo'. Vocês sabem quais são esses estados? São do nosso Nordeste", apontou.



Por fim, o presidente voltou a defender a redução da maioridade penal, como uma bandeira em um possível segundo mandato. Na passagem pelo Piauí, Bolsonaro visitou o Hotel de Trânsito de Oficiais, na Zona Norte de Teresina, e, depois, seguiu para o ato com apoiadores em um centro de convenções. Neste sábado, o presidente ainda cumpre agenda nas capitais de Ceará e Maranhão, onde teve apenas 25,38% e 26,02% dos votos válidos, respectivamente.