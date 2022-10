Declaração foi dada em entrevista à Rádio Eldorado e ao jornal O Estado de S. Paulo - Reprodução/Youtube

Declaração foi dada em entrevista à Rádio Eldorado e ao jornal O Estado de S. PauloReprodução/Youtube

Publicado 25/10/2022 11:20 | Atualizado 25/10/2022 12:35

O candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta terça-feira, 25, que Roberto Jefferson tem que "pagar como um criminoso". A declaração foi dada em entrevista à Rádio Eldorado e ao jornal O Estado de S. Paulo.



A postura de Tarcísio mudou em relação ao aliado, após o dirigente afastado do PTB atirar contra agentes federais no domingo, 23, antes de se entregar e ser preso. Questionado sobre o uso da arma de fogo e munição restrita por Jefferson durante a ação dos policiais, ele condenou os atos do ex-deputado federal.





O candidato foi prestigiado pelo partido de Jefferson em junho deste ano, "Quem ataca a polícia é bandido. Eu entendo que ele tem obviamente que pagar por isso, pagar como um criminoso, responder criminalmente, que acho que extrapolou muito. O que a gente deseja é restabelecer a harmonia na sociedade", disse Freitas.O candidato foi prestigiado pelo partido de Jefferson em junho deste ano, durante ato que selou o apoio da legenda à sua candidatura . Ele teria enviado através do atual presidente petebista "um abraço carinhoso ao doutor Roberto Jefferson".

O ex-ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro (PL) também comentou sobre os xingamentos de Jefferson à ministra Cármen Lúcia , do Supremo Tribunal Federal (STF). "A gente tem que repudiar isso veementemente. Não se pode atacar uma autoridade", confluiu.

A pesquisa Datafolha divulgada na última quarta-feira, 19, mostrou Tarcísio de Freitas (Republicanos) na liderança do segundo turno das eleições para o governo de São Paulo com 49% das intenções de voto. Fernando Haddad (PT), conta com o voto de 40% dos eleitores paulistas.