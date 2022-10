Ciro Gomes votou acompanhado da esposa, Giselle Bezerra, no Ceará - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 30/10/2022 13:03

Ciro Gomes confirmou seu voto a Lula (PT) neste segundo turno das eleições neste domingo 30 de outubro, nessa disputa para vaga ao Planalto contra o atual mandatário Jair Bolsonaro (PL). Assim que deixou a cabine de votação no Ceará, ele fez a declaração a jornalistas e agradeceu ao PDT pelo suporte que o partido tem dado à sua carreira na política.

"Segui a orientação do partido, como eu sempre faço", confirmou Ciro Gomes. "Tenho um grande respeito e gratidão pelo PDT, especialmente por Carlos Lupi, e segui a orientação do partido".

O ex-ministro da Fazenda ficou em quarto lugar no primeiro turno das eleições presidenciais deste pleito com 3.559.287 votos ou 3,04% dos votos válidos.

O PDT, como de custume, também optou por apoiar o ex-presidente Lula nesta segunda etapa do pleito. Entretanto, Ciro endossou a decisão em apoiar Lula no último dia 4 de outubro, mesmo que sem citar o nome do ex-matalúrgico.

Desta data pra cá, Ciro preferiu o silêncio e não fez qualquer posicionamento sobre a eleição, muito menos participou dos atos de campanha na segunda etapa.

"Foi uma decisão minha, embora eu tenha feito uma declaração, na reunião do partido, eu apoiei a decisão do partido e em seguida gravei um depoimento, agora eu tenho um dever de coerência com a minha vida, com o que eu falei, com o que eu penso e com as minhas preocupações", afirmou.

Ciro Gomes não é do tipo de político que muda suas opiniões tão facilmente. Para quem acompanha a carreira do candidato, Ciro tem sido enfático nas suas críticas ao Partido dos Trabalhadores e também à Lula.

"Não participarei de nenhum dos dois governos, quem quer que seja eleito", disse.