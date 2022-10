Paulo Gustavo, Thales Bretas e os filhos, Romeu e Gael - Reprodução/Instagram

Paulo Gustavo, Thales Bretas e os filhos, Romeu e GaelReprodução/Instagram

Publicado 30/10/2022 12:55

Rio - Em um dia repleto de homenagens e protestos, Thales Bretas também fez memória do marido, Paulo Gustavo, que estaria fazendo 44 anos neste domingo (30) de eleições. O humorista morreu em maio de 2021, vítima das complicações da covid-19. Os dois foram casados por cinco anos e são pais de Romeu e Gael, ambos com 3 anos.

fotogaleria

Após diversas manifestações políticas em nome de Paulo, o dermatologista escreveu um longo texto falando do simbolismo do dia e declarando seu voto em Lula, candidato à presidência pelo PT.

"Hoje é aniversário da pessoa mais importante da minha vida, que me deu a família que eu tanto sonhava! Infelizmente, nesse ano não vamos poder comemorar como amávamos. Mas, simbolicamente, hoje é um dia MUITO importante pro Brasil. Temos a chance de mudar nosso presidente, e tentar fazer diferente. Votar por um país mais amoroso, com mais compaixão pelas diferenças (que são tão grandes aqui), que tenha mais cuidado com a nossa saúde e nossa educação. O que aconteceu infelizmente não conseguimos mudar, mas o que virá pela frente é responsabilidade nossa, de cada um e do coletivo. Por isso, hoje, pelo PG [Paulo Gustavo], pelos meus filhos e pelo Brasil, voto no Lula 13 com esperança de um futuro melhor. E espero conseguir comemorar isso! Ter motivos de novo pra comemorar, nesse dia de hoje e depois de tudo que passamos, será muito importante, pois dias melhores hão de vir", escreveu.