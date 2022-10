O sinal de 'L' é frequentemente associado ao ex-presidente Lula - Reprodução: redes sociais

Publicado 30/10/2022 13:27 | Atualizado 30/10/2022 13:29

Após votar na Zona Sul do Rio neste domingo, 30, o deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (PSDB) publicou, nas redes sociais, uma foto de seu comprovante de votação ao lado de um sinal de "L" feito com a mão.

O sinal de "L" é frequentemente associado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato do PT à Presidência da República. Ainda no começo de outubro, Maia já havia declarado apoio ao petista.

“Óbvio que meu voto estará no outro campo, no campo que não é o do presidente Bolsonaro. (Meu voto) Será mais uma vez naquele que eu acredito que vai afirmar os valores democráticos, que vai preservar o nosso meio ambiente — que é um grande ativo que a gente tem — e que, principalmente, vai olhar para os mais pobres”, disse, na ocasião.

*Com informações do Estadão Conteúdo