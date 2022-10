Diretor da PRF, Silvinei Vasques, fez postagem pedindo voto para Bolsonaro e apagou - Reprodução/Instagram

Diretor da PRF, Silvinei Vasques, fez postagem pedindo voto para Bolsonaro e apagouReprodução/Instagram

Publicado 30/10/2022 15:18 | Atualizado 30/10/2022 15:20

Rio - O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, fez uma postagem em suas redes sociais, neste sábado, pedindo votos para o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). “Vote 22, Bolsonaro presidente”, escreveu ele, em publicação que, neste domingo, já havia sido apagada e não estava mais disponível nos Stories do Instagram pessoal de Vasques.

fotogaleria

Mais cedo, o diretor da PRF foi intimado pelo Tribunal Superior Eleitoral para explicar, com urgência, a motivação das operações sobre transporte público de eleitores no dia das eleições , proibidas pela corte desde sábado. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, assinou o despacho na manhã deste domingo após uma série de denúncias sobre da mobilização intimidatória de agentes para impedir a votação em várias.

No sábado, 29, Moraes proibiu a PRF de realizar qualquer operação que comprometesse o acesso de eleitores aos locais de votação. A PRF já havia realizado mais de 500 blitz até 12h, de acordo com o levantamento feito pela 'Folha de S. Paulo'. Apenas em Alagoas, mais de 80 ônibus teriam sido abordados.



A coligação Brasil da Esperança, que representa o candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pediu à Justiça a prisão de Silvinei Vasques e de superintendentes regionais que não estejam cumprindo a determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que proibiu operações de blitz neste dia de eleições.

No Twitter, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, orientou a parlamentares da coligação que deem voz de prisão a agentes que descumpram a ordem judicial. "Peço aos parlamentares da nossa coligação que se dirijam aos locais das operações em seus estados e deem ordem de prisão aos policiais, inclusive PMs como no RJ", publicou a dirigente.