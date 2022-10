Fake news contra Lula atinge o triplo das contra Bolsonaro no WhatsApp - Reprodução PR e PT/montagem iG - 29/09/2022

São Paulo - O volume de fake news contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compartilhadas no WhatsApp atingiu praticamente o triplo do número de fake news contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) ao longo do segundo turno, revela levantamento feito pela Palver e obtido pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A média de fake news contra Lula que circularam na plataforma de conversa é de 181 a cada 100 mil mensagens compartilhadas de 3 a 29 de outubro. No mesmo período, a média de mensagens falsas contra Bolsonaro foi 62 a cada 100 mil mensagens compartilhadas.

"Nas duas primeiras semanas do segundo turno, o volume de fake news entre Lula e Bolsonaro era semelhante, o que se inverteu na última semana", disse o diretor de Estratégia da Palver, Luis Fakhouri, Broadcast Político. O levantamento, feito pela empresa de engenharia e análise de dados, analisou mensagens que circularam em 15 mil grupos públicos do WhatsApp desde 3 de outubro, no segundo turno, e de 15 de agosto a 2 de outubro, no primeiro turno.

O relatório mostra que a disseminação de fake news contra Lula aumentou 69% de 3 a 29 de outubro, enquanto as narrativas falsas contra o atual chefe do Executivo cresceram 250% no mesmo período. O pico de fake news contra Lula ocorreu na última quarta-feira (26), de 976 a cada 100 mil mensagens compartilhadas. A máxima de narrativas falsas disparadas contra Bolsonaro foi de 211 a cada 100 mil mensagens compartilhadas na última quinta-feira (27).