Publicado 31/10/2022 17:10

Rio - Poliana Rocha, mulher do cantor Leonardo, usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão após a vitória de Luis Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais. Em postagem nos Stories do Instagram, a influenciadora pediu respeito entre as pessoas, após o marido ter declarado apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Independente de quem você votou, dentro do seu ponto de vista melhor para o Brasil, respeite o outro. Confie que o Senhor é quem governará as nossas vidas! Tenha certeza no seu coração que se você orou e votou, você fez a sua parte! Deus abençoe o nosso Brasil!", declarou a mãe de Zé Felipe, em postagem feita nos Stories do Instagram, na noite deste domingo.