Horóscopo do dia: previsões para 22 de julho de 2020

ÁRIES

Aproveite o Sol em Leão para usar toda a sua criatividade. Aposte nas mudanças. Os assuntos de saúde e trabalho ficarão mais evidentes. Tenha iniciativa em entrevistas de emprego. Sua grana pode render bons lucros, vai gastar com você. Nos assuntos de amor, terá boa oportunidade de se dar bem em conquistas e alinhar o seu romance. Na união, capriche nos momentos relax com o par.



TOURO

Sua relação com a família ficará muito boa. Pode decorar o lar e dar mais atenção a um cantinho especial. Sua criatividade e sorte podem render uma oportunidade no emprego. Em entrevistas, pode se sair melhor do que espera. A Lua em Virgem pode realçar os detalhes na paquera, seja menos exigente. No romance, pode se preocupar com a saúde de seu amor. A dois, atividades sociais podem quebrar o gelo do momento.



GÊMEOS

Seus familiares podem entender melhor suas exigências. Um golpe de sorte com sua grana pode ajudar no orçamento. Final do dia pode resolver mudar seus projetos inesperadamente. Chance de envolvimento com atividades físicas. Boas chances na vida profissional indicam promoção ou uma nova oportunidade. Na paquera, usará de franqueza. No casamento, é preciso lutar pelo mesmo objetivo.



CÂNCER

Saberá como colocar ordem em suas atividades. Será fácil organizar e administrar suas tarefas. Sua habilidade e empenho podem render elogios dos chefes. Boas chances de fazer mudanças felizes com suas metas e objetivos de carreira e negócios. O Sol traz brilho e destaque para o seu dinheiro, aproveite. Você terá facilidade para convencer as pessoas e isso será bom nas conquistas, mas evite o improviso.



LEÃO

Receberá o destaque e a atenção que nem esperava. Terá disposição para organizar suas despesas. Acordos imprevisíveis podem trazer facilidades. Terá argumentos em entrevistas de emprego. Vênus pode dar atenção a um amigo que pode se tornar mais que isso. Lua e Vênus deixam seu coração cheio de esperanças de bons momentos no amor. Com seu par, aproveite para se acertarem de coração aberto.



VIRGEM

Dê ouvido aos conselhos da sua intuição. Irá perceber novas saídas para desafios que aborrecem. Pode ter destaque na administração de tarefas com equipe profissional. Terá boas ideias e mudará planos e projetos com criatividade. Sua saude ganhará atenção especial e pode resolver um vicio. Com a sua grana poderá gastar com mimos para aumentar a estima. Nos momentos a dois deixe a imaginação tomar conta.



LIBRA

A Lua em Virgem destaca sua intuição e desejo de organização. Seu entusiasmo será contagiante com a entrada do Sol em Leão e vai animar todo mundo ao seu redor. No trabalho, você vai conseguir o que quiser com simpatia e bom papo. Terá ideias incríveis para ganhar dinheiro. Sucesso garantido nas paqueras deixe seu charme atrair quem te interesse. Muito romantismo e carinho a dois. Divirtam-se juntos.



ESCORPIÃO

Confie na sua experiência para brilhar e ganhar dinheiro. A entrada do Sol em Leão abre um leque de oportunidades profissionais. Irá se dar bem em entrevistas e tem chance de conseguir um emprego. Também pode faturar uma grana extra. Nas paqueras, fuja de aventuras e lances superficiais. No romance, vai querer mais segurança e lealdade. Na união, valorize seu par e sua relação.



SAGITÁRIO

Você vai se dar bem em tudo que relacione outros países, curso de idiomas, viagens e contato com pessoas de fora. Terá muito sucesso com compras em geral. A troca de ideias com colegas também vai estimular sua criatividade. Contagie todos com seu otimismo. Papos e encontros descontraídos vão estimular as paqueras e definir o romance. Converse mais para descobrir interesses e gostos em comum com seu bem.



CAPRICÓRNIO

O céu tem muitas boas oportunidades acontecendo. Aproveite a boa fase com o seu dinheiro. Aproveite para usar ideias criativas de quitar dívidas e fazer seu pé-de-meia. Pode se sair muito bem em entrevistas de emprego, capriche na pontualidade. Senso de organizar e administração. Nas paqueras, vai se arriscar em um novo amor. Na união, procure deixar seu lado encantador mimar quem ama.



AQUÁRIO

Abuse da sua criatividade e use suas ideias para agilizar, inovar e modernizar sua produção. Busque o apoio dos colegas e encontre aliados para transformar seus projetos em realidade. Lua em Virgem indica boas oportunidades com o dinheiro de outras pessoas. Na paixão, vai querer curtir o amor sem amarras nem cobranças. Na união, compartilhe seus ideais com o par.



PEIXES

Lua e Vênus indicam ótima fase para refletir sobre os planos com a sua família. Ideal para cuidar do lar e redecorar o seu cantinho. Pode mudar de opinião sobre parentes e viagens curtas. Sua cabeça estará cheia de boas ideias e você pode criar estratégias novas para o seu futuro. Há chance de romance com algum conhecido da família. A dois, pode se abrir para seu amor.