Horóscopo do dia: previsões para 27 de julho de 2020

ÁRIES

Estará com a cabeça nas nuvens e suas intuições podem não ser muito boas. Tensão de Mercúrio indica que não é para assinar qualquer documento. As entrevistas de empregos podem ficar confusas. Lua em Escorpião reforça seu interesse para assuntos de investigação. O céu tem muita tensão no dia. Deixe as paqueras para um outro dia. Na união, afinidade espiritual com seu par



TOURO

Colabore com você e vá se exercitar para equilibrar sua energia. Estará bastante sensível em relação aos seus colegas. Se tiver assuntos de compras de imoveis a resolver, aguarde outro dia. Procure focar no seu trabalho e evite embates com chefes. Tire o foco do que não der certo. Netuno deixa o clima de desconfiança crescer no amor, procure evitar ciumes. Na união, os sacríficos valerão a pena.



GÊMEOS

Mercúrio e Marte propõem impaciência e irritação. Controle a imprudência. Confie na sua sensibilidade e perceba que o dia pode apresentar desafios difíceis. No trabalho, pode se estranhar com colega de equipe. A Lua em Escorpião pode deixar sua intuição mais a flor da pele. No amor, tudo o que for para prender você a alguém não vai chamar sua atenção. A dois, podem curtir o bom humor.



CÂNCER

Mercúrio tenso diz respeito a conclusões apressadas. Fique longe de fofocas e intrigas que pode sobrar para você. No trabalho conte com o apoio de pessoas de bom humor. Promessas de dinheiro fácil que não ficar claro, saia fora. Você vai perceber as armações de longe e pode pegar alguém bem na hora. Tende a ficar mais sensível na vida amorosa, sobretudo na paquera. Na relação, pode receber vantagem por causa do par.



LEÃO

Pode esperar por várias provações no dia, use seu jogo de cintura e tudo dará certo. Irá se sair bem em treinamentos se fizer tudo sem reclamar. Na saúde, você pode largar um vicio se tiver força de vontade. Chance de mudanças imprevisíveis, não resista. Controle seu impulso de fazer drama, pode não pegar bem hoje. Seus impulsos apaixonados podem ser mal compreendido na paquera. Na união, a confiança será a maior prova de amor



VIRGEM

Vênus e Netuno podem indicar que ha sacrifícios para realizar seus sonhos. Não se arrisque em uma promoção no trabalho. Controle seus gastos domésticos. Terá criatividade para se sair bem de qualquer situação se mantiver a calma. Não perca tempo com assuntos de sociedade. No romance, pode ser que seja a hora de mudar de par. A dois, não faça julgamentos do seu amor.



LIBRA

Existe muita tensão no céu e será melhor relaxar em menos expectativas para hoje. Cumpra suas rotinas e dê o seu melhor. Entenda que nem tudo é pessoal e o clima tenso ajuda a complicar os ânimos. Será interessante se distrair em atividades fisicas. Nas paqueras, vá devagar. No namoro, aprenda a entender os sinais do seu amor. A dois, evite discussões. No sexo, dê asas a sua imaginação.



ESCORPIÃO

Pode se isolar das pessoas por conta de sentir o clima bem tenso. No trabalho, fique na sua e não entre em discussão. Deixe as expectativas de lado em entrevistas ou concursos, situações desafiadoras podem acontecer. Seu contato com parente próximo pode não ser dos melhores. Mercúrio pode complicar os diálogos. Netuno deixará as paqueras confusas. Pode dar uma má impressão no romance. Evite surpresas com seu amor.



SAGITÁRIO

Talvez o clima com autoridade não seja fácil. Pode gostar de trabalhar ao ar livre ou de forma autônoma. Usará seu bom senso para se sair bem da tensão do dia. Procure relaxar e fazer atividades que já está na sua rotina. Na conquista vai chamar atenção de pessoas diretas e objetivas. Evite se atrasar para encontros na paquera. Procure agir com inspiração e harmonia nos assuntos do coração.



CAPRICÓRNIO

Evite contar vantagens sobre seus talentos, o dia pode render embates desnecessários. guarde suas impressões para você. Pode tirar o melhor do dia se souber fazer as suas atividades sem ansiedade. Evite se aborrecer com correspondências. Talvez queira controlar as pessoas que vivem com você, evite pressionar quem ama. No casamento, a Lua passa por situações desafiadoras e isso pode afetar o seu humor.



AQUÁRIO

Pode não sentir muita disposição para as tarefas do dia. Deve ter discrição com sua intimidade no ambiente de trabalho, evite se expor demais. Evite esperar demais das pessoas nesse dia. sua relação com chefes e colegas de equipe podem ter desentendimentos. Sua opinião não deve ser dada se não for pedida. Nos assuntos de amor, muita intensidade junto com ciume e inseguranças emocionais.



PEIXES

Hoje será um dia em que você não entenderá muito bem o que as pessoas esperam de você. Pode atrasar em compromissos ou romper com pessoas próximas. Controle seu impulso de pressionar decisões na família. Seus argumentos não serão fortes o suficiente. Nas paqueras, pode ser que não esteja interessada em ninguém, não se force. Na união, espere a hora certa para se abrir.