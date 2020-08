ÁRIES

Terá que repensar alguns planos. Pode pintar grana extra no trabalho. Compartilhe seus sonhos com seu bem. Vai arrasar nas paqueras.

TOURO

No trabalho, aceite convites para treinamentos e troque ideias com colegas. Cautela com paixões proibidas. Na união, estimule o diálogo.

GÊMEOS

Terá criatividade em dobro para você buscar novas formas de ganhar dinheiro. Atração forte por alguém da turma. A dois, muita sedução.

CÂNCER

No trabalho, busque parcerias e aproveite para vender seu peixe. No amor, você vai querer compromisso. Companheirismo forte na vida a dois.

LEÃO

Imprevistos podem rolar. No serviço, vai se esforçar para impressionar os chefes. Romance com colega tem tudo para engrenar, mas mantenha segredo.

VIRGEM

Mercúrio vai estimular as amizades e a troca de ideias com colegas de trabalho. Na paquera, pode ser difícil escolher seu alvo. Na união, você vai esbanjar carinho.

LIBRA

Pode se desentender com os parentes se tiverem negócio juntos. Seu charme pode atrair alguém do trabalho. No romance, o clima vai ficar pesado.

ESCORPIÃO

Em todos os setores, a boa lábia ajudará você a conseguir tudo que quiser. Bons papos também vão facilitar as paqueras e aumentar a sintonia entre os casais.

SAGITÁRIO

Poderá encontrar soluções para as suas preocupações financeiras. No amor, uma paixão ardente pode ser só fogo de palha. No romance, cuidado com o ciúme.

CAPRICÓRNIO

Seu otimismo vai contagiar as pessoas. Tensões em família à noite. Novidades surpreendentes na paixão. No romance, converse para resolver problemas.

AQUÁRIO

Terá boas ideias para vencer desafios. É grande o risco de se envolver em fofocas. No amor, pode se envolver num lance secreto. A dois, converse sem brigar.

PEIXES

No trabalho, terá facilidade para cativar as pessoas. Evite misturar dinheiro com amizade. Pode lance especial com alguém da turma. Sintonia no romance.