Horóscopo do dia: previsões para 3 de agosto de 2020

ÁRIES

No serviço, pode ter apoio para cumprir uma meta. Evite fechar negócios com amigos. Fará sucesso nas paqueras. Na vida a dois, dia ótimo para namorar.

TOURO

Seja flexível para contornar os obstáculos sem bater de frente com os outros. Puxe papo nas paqueras e converse mais com quem ama. Valorize os planos em comum.

GÊMEOS

Ótimo dia para investir nos estudos. Pode ter novidades em um assunto de Justiça ou concurso. No amor, o diálogo e a compreensão mútua estão favorecidos

CÂNCER

Mudanças importantes para você, principalmente nas amizades e parcerias de trabalho. Vai ser fácil atrair quem deseja, seja na paquera ou na vida a dois.

LEÃO

Somar forças com colegas por um objetivo comum será uma boa opção. No amor, pode se envolver com colega de trabalho. Troque confidências com seu bem.

VIRGEM

Pode ser difícil aprender uma nova tarefa: priorize o que já sabe fazer. Romance com alguém da turma também pode decolar. Divirta-se mais com seu amor.

LIBRA

Explore seu carisma para deixar o trabalho mais descontraído. Terá sorte em loterias e sorteios e muita facilidade para conquistar. A dois, a sintonia será invejável.

ESCORPIÃO

No trabalho, pode pintar uma promoção. Reserve um tempo para cuidar do visual. Converse mais para conhecer melhor o crush. A dois, façam planos.

SAGITÁRIO

Tem tudo para fazer bons acordos. Cuidado com fofocas no emprego. Papos descontraídos vão estimular as paqueras. No romance, invista na sedução.

CAPRICÓRNIO

Fase positiva para o seu bolso. Pode transformar um desafio em oportunidade. No amor, você pode aprofundar a união ou romper uma relação desgastada.

AQUÁRIO

Controle as suas reações para não brigar em casa. No trabalho, haverá cooperação. Bom momento para iniciar um romance. A vida a dois está protegida.

PEIXES

Cuidado com o que vai dizer para não cair nas garras de gente trapaceira. Evite falar de seus planos. Pode pintar romance com alguém da turma. A dois, abra seu coração.