Horóscopo do dia: previsões para 20 de agosto de 2020

ÁRIES

Dia muito produtivo no trabalho. Pode iniciar dieta ou tratamento de beleza. Sintonia com colega pode virar romance. A dois, você terá prazer em ajudar o par.

TOURO

Você saberá direitinho o que dizer para se entender com chefes e colegas. Sorte em jogos. No amor, bom dia para se declarar. A dois, hora de se divertir.



GÊMEOS

A família pode se opor a alguns dos seus planos, mas vai convencê-los com uma boa conversa. Parentes podem ajudar na conquista. Na união, faça um programinha caseiro.



CÂNCER

Você vai impressionar muita gente hoje com ideias rápidas e inteligentes. Vai ser mais fácil envolver quem deseja. No romance, os astros fortalecem a cumplicidade entre o casal.



LEÃO

Você vai se preocupar mais em organizar os gastos e fazer seu pé-de-meia. Na vida afetiva, você só vai se envolver com alguém que queira compromisso firme.

VIRGEM

No trabalho, usará sua criatividade para resolver os problemas e aumentar a sua produtividade. Na vida amorosa, confie no diálogo para esclarecer qualquer dúvida.



LIBRA

Pode se decepcionar com uma traição, trapaça ou mentira. Bom dia para quem trabalha em casa. No amor, abra o seu coração e fale dos seus medos.



ESCORPIÃO

Vários astros vão acentuar a sua criatividade e você terá boas ideias para apresentar no emprego. Ótima popularidade nas paqueras. No romance, estimule o companheirismo.



SAGITÁRIO

Você terá que trabalhar duro e usar todos os seus talentos para provar que merece. Na paquera, pode conquistar alguém muito influente. A dois, invista na sedução.

CAPRICÓRNIO

Fazer cursos irá favorecer sua carreira. Novidades em concursos ou assuntos de Justiça. Na vida afetiva, Vênus garante muito amor, harmonia e cumplicidade.



AQUÁRIO

Bom dia para enfrentar os problemas e achar soluções definitivas para eles. Pode ganhar uma grana inesperada. Vai se dar bem na paquera. A dois, desejos à flor da pele.



PEIXES

Separe trabalho e amizade e não se magoe por bobagens. Os astros prometem boas surpresas na paquera e no romance. Use e abuse do seu charme.