Horóscopo do dia: previsões para 21 de agosto de 2020

ÁRIES

Você vai buscar mais estabilidade no emprego. Bom dia para sociedades. Na paquera, mostre que quer compromisso. Fortaleça a união e faça planos com seu bem.

TOURO

Terá disciplina para cumprir seus compromissos. Bom dia para marcar consultas de rotina. Deixe a paquera rolar com colega. A Lua reforça as afinidades com o par.



GÊMEOS

Dia favorável para quem planeja mudar de casa ou iniciar uma reforma no lar. Chance de iniciar um namoro. Na vida a dois, você vai revelar seu lado mais romântico.



CÂNCER

Priorize as tarefas que já domina e aproveite a sua experiência para se destacar no que faz. O dia é perfeito para um programinha tranquilo só a dois.



LEÃO

Você pode receber hoje a recompensa por um serviço realizado recentemente. Aposte em papos descontraídos para conhecer melhor o alvo. A dois, estimule o diálogo.

VIRGEM

Fique de olho nas oportunidades lucrativas que deverão surgir. Na conquista, pode se interessar por pessoas mais velhas. Mostre ao par que valoriza a lealdade da relação.



LIBRA

Seu lar será seu porto seguro para renovar suas baterias. Na paquera, agir naturalmente será o suficiente para encontrar alguém especial. A dois, abuse da sensualidade.



ESCORPIÃO

Você vai defender suas ideias com muita firmeza. Pode ter bons resultados em acordos. No amor, pode se render às tentações de um romance secreto ou proibido.



SAGITÁRIO

É hora de investir nos seus projetos e buscar aliados que possam te ajudar nessa missão. Pode encontrar alguém especial no amor. Amizade e companheirismo com seu bem.

CAPRICÓRNIO

O desejo de progredir na carreira será ainda maior. Nas paqueras, você saberá bem o que quer e será exigente. Bom dia para planejar o futuro com seu bem.



AQUÁRIO

Encare as mudanças com confiança e deixe para trás o que passou. Na conquista, pode conhecer alguém legal. Vai descobrir ainda mais afinidades com seu bem.



PEIXES

Pode ter um dia cheio de novidades. No campo sentimental, confiar no seu charme, vai atrair quem bem entender. Momentos intensos e excitantes no romance.