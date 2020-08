Conheça sete óleos essenciais indicados para a pandemia

Rio - A aromaterapia é uma grande aliada neste período da pandemia da covid-19 para equilibrar as emoções. Os óleos essenciais são produtos que auxiliam no combate às emoções negativas comuns em tempos difíceis.



A especialista explica as características dos óleos mais procurados devido às propriedades para ajudar a fazer da casa um ambiente harmonioso.





Óleo essencial Lemongrass



O óleo essencial de Lemongrass age, principalmente, atenuando a irritabilidade e o rancor, que são inimigos do bem-estar pleno, da alegria. Ele tem a capacidade de elevar os nossos pensamentos, eliminando o negativismo, nos colocando em condição positiva. É o óleo essencial nos casos de exaustão nervosa.





Óleo essencial de Melaleuca

Conhecido por Tea Tree, tem ação importante contra diversos microrganismos, além de ação desodorante e conservante. Tem propriedade imunomoduladora, que estimula o nosso sistema imunológico.





Óleo essencial de Laranja Doce



É o óleo essencial da alegria e da espontaneidade, pois é capaz de criar uma atmosfera leve e delicada. Essa capacidade está ligada ao fato dele ser capaz de reverter quadros de ansiedade e de tristezas profundas. É reanimador, afasta o tédio e apatia. Restabelece a energia vital, melhora a digestão e pode ser utilizado para estimular o apetite em adultos em crianças.



Óleo essencial de Lavanda



O mais equilibrante dos óleos essenciais, é o mais consumido e popular do mundo, para o equilíbrio, tranquilidade e relaxamento. Indicada para momentos de estresse emocional, insônia e quadros de ansiedade, instala a calma e a tranquilidade, rapidamente. No corpo físico exerce importante ação relaxante e anti-inflamatória. É uma das primeiras escolhas nas massagens para dores musculares provenientes de grandes esforços do músculo, pois relaxa as fibras musculares.



Óleo de Alecrim



Símbolo de vitalidade, fidelidade e individualidade, tem a capacidade de estimular a sensibilidade e promover as energias necessárias para colocar ideias e pensamentos em prática. Muito estimulante, alivia a tristeza e o desespero, combatendo a apatia e a melancolia. Dissipa a raiva e o ressentimento, estimula a lembrança de fatos esquecidos e elimina o medo do desconhecido.O óleo de Alecrim é estimulante do córtex adrenal, clareia a mente, estimula a concentração e é revigorante em casos de exaustão nervosa.



Óleo de Hortelã-pimenta



Com propriedades estimulantes em todo o organismo, é indicado em casos de fadigas mental, física e emocional. Promove o raciocínio claro, estimula a concentração e a memória. É um purificador energético excelente, para desbloquear emoções que estão represadas, é o óleo da transformação de fortes emoções como raiva, traumas, medos, pânico, choque, histeria e ódio.Tem ação analgésica e refrescante, então também é eficaz nas massagens pós exercícios, como também aplicando uma única gota nas têmporas, melhora a enxaqueca.



Óleo Eucalipto glóbulos



Este óleo essencial tem intensa relação com o elemento ar, atua facilitando a respiração, oxigenando os pulmões e todos os tecidos do corpo. Em momentos de ansiedade ou sofrimento, por alguma perda inesperada, é comum a sensação de falta de ar. Neste momento, o óleo de Eucalipto globulus atua facilitando a respiração e aliviando esse pico agudo de ansiedade. Também tem efeito altamente purificante no ambiente, que se estende aos pensamentos – ele é capaz de eliminar pensamentos negativos, deixando a nossa mente aberta para o novo. Eucalipto promove uma imensa sensação de liberdade.