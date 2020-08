Confira como a lua nova pode influenciar o seu signo; veja as previsões!

Rio - A semana começa com uma nova lunação com características diferentes. Apesar de ser representativa ao signo de Virgem, ela acontecerá no final de Leão. A lua leonina é criativa, divertida, dramática e inspira a ter liderança na vida e na caminhada.



Segundo a cigana Sara Zaad, o período é propício para iluminar e limpar questões familiares e ancestrais, para poder seguir a vida de uma forma plena, realizada e feliz. “Honre os seus ancestrais e os seus pais para que você possa ter um caminho próspero e compreender os frutos de sua criação perante a vida, sejam seus filhos ou as obras que gera”, aconselha.

ÁRIES



Nesta semana você está muito motivado a agir, cheio de planos, mas procure ir devagar. Um passo por vez para que você não se canse no meio do caminho e não desista antes de chegar ao fim dos seus objetivos, já que você não costuma ter muita paciência. Você poderá se sentir muito limitado, principalmente no âmbito profissional, então tenha cuidado para não se indispor com seus patrões ou, se você tiver o seu próprio negócio, não se indispor com seus empregados. Use a ousadia e a impetuosidade ariana para o trabalho, encontrando soluções criativas e pioneiras para os problemas que forem surgindo. Sua confiança e autoestima estarão em alta, o que lhe ajudará a conseguir o que deseja. Tome cuidado para não se mostrar arrogante, não estamos sozinhos. Sempre precisamos da ajuda de alguém! A total independência é ilusão, arianos.



TOURO



Você estará mais objetivo e com os pés no chão, além de muito esperançoso e cheio de otimismo e confiança, se reinventando e buscando soluções criativas para este momento desafiador que passamos. Não é o momento de se apegar às velhas formas, mas sim inovar. Você estará bem comunicativo e com possibilidade de realizar negócios importantes. Caso você trabalhe com vendas, esta é uma semana promissora. Não se assuste perante a crise, continue se desenvolvendo devagar e sempre. Cuidado apenas com situações enganosas envolvendo amizades. Às vezes, idealizamos demais uma pessoa que é apenas de carne e osso, com defeitos e qualidades, e nos decepcionamos. Isto pode acontecer com algum de seus amigos.



GÊMEOS



Este é o momento ideal para você reforçar a sua identidade e individualidade perante sua família e perante você mesmo. Faça um mergulho interior e não tenha medo das suas sombras, ilumine-as. Com este despertar de consciência estará mais seguro para iniciar esta nova semana, sabendo o que quer, se colocando em primeiro lugar e não se tornando submisso a ninguém, mostrando que você é forte e tem muita autoestima e coragem. Confie no seu potencial, geminiano! A semana será promissora em quesitos financeiros, então planeje bem o que você quer resolver e agarre as oportunidades quando elas aparecerem. Não perca tempo pensando muito. Amigos podem te ajudar neste momento oferecendo-lhes oportunidades de negócios. Caso você esteja disponível para o mercado de trabalho, não desanime. Tenha fé, pois nesta semana poderá surgir alguma proposta de emprego. Caso não apareça, não fique parado. Se prepare, estude, planeje e esteja pronto para quando isso acontecer.



CÂNCER



Cuidado com gastos excessivos! Você pode ganhar bastante dinheiro, mas pode estar gastando demais. Guarde uma parte para que não seja pego desprevenido quando o fluxo de dinheiro na sua vida não esteja tão bom. Planeje-se e pense a longo prazo. Lembre-se de colocar amor em tudo o que você fizer, pois o dinheiro será consequência de um trabalho bem feito. Esta é uma semana em que você deve pensar primeiro em você, nas suas necessidades e desejos, naquilo que você deseja para si e para sua vida. Não deixe ninguém dizer o que é bom para você. Procure exercer a sua personalidade com confiança e coragem, mas sempre de uma forma gentil com o outro. Será uma semana com bastante trabalho e oportunidades de negócios. Aproveite o bom momento!



LEÃO



A semana será boa em termos financeiros, mas evite deixar que questões pessoais afetem a sua vida financeira e profissional. Muito cuidado com os gastos exagerados. Você pode ganhar muito, mas gastará muito. Evite descontar suas frustrações com compras e comida. Aproveite a semana para fazer seus contatos e gerar oportunidades de novos negócios. Coloque no papel quais são as suas prioridades a longo prazo para que você não se perca. Para quem trabalha com vendas a nível internacional, atenção para oportunidades de venda para outros países e lugares mais distantes. Não deixe a pandemia de coronavírus tirar a sua fé e esperança em dias melhores. Eles estão acontecendo para ti, basta saber enxergar.



VIRGEM

Você verá as coisas de um ponto de vista mais seco, então muito cuidado para não ser crítico demais, magoando aqueles que você ama e que moram com você. Evite pesar a mão quando falar de si mesmo. Todos nós somos falhos, ninguém é perfeito. A perfeição está justamente em aceitarmos as nossas imperfeições e sermos felizes da maneira que somos. Você muitas vezes coloca um padrão tão alto de exigências com a sua família que nem você consegue corresponder. Isso só faz com que eles se afastem de você. Estará um pouco mais cético do que de costume, reclamando de tudo, e com um pouco de desesperança e fé na humanidade por conta deste momento que estamos vivendo. Acredite, ele vai passar e sairemos melhores. Cuidado para não afastar as pessoas de você.



LIBRA



Você estará um pouco mais recluso do que o normal, mas não é por conta deste momento de pandemia, e sim de um momento que sua alma está lhe pedindo para que você entre em contato com seu interior. É importante que você não adie este encontro e perceba as suas reais necessidades, aquelas que vão muito além da vida material e social. Não adianta lutar para não fazer este mergulho dentro de si nem transferir os seus conflitos emocionais para debaixo do tapete. Você precisará começar a enfrentá-los. Que tal começar esta semana? No âmbito profissional, você estará com muita visibilidade, ao contrário da sua vida pessoal. Aproveite para fazer as parcerias que sejam necessárias para o seu negócio ou para crescer dentro da empresa em que trabalha. Alguma notícia inesperada pode atrapalhar planos que você está construindo. Nem sempre isto é para o mal. Muitas vezes as coisas acontecem para nos tirar de um caminho que no futuro se mostraria totalmente equivocado.



ESCORPIÃO



Esteja atento, mais do que nunca, para a sua saúde e a saúde das pessoas que trabalham com você, ou que vivem na mesma casa. Observe com o maior cuidado possível todas as normas de segurança, saúde e higiene prescritas. Se possível, não saia nem se reúna com muitas pessoas. Cumpra o isolamento social de uma forma mais forte esta semana. É o recomendado para você. Leve em consideração que o seu cuidado não é somente para você, ou seus familiares e pessoas mais próximas, mas para todos. Procure pensar mais no outro, naquele que neste momento precisa de ajuda, inclusive material. Faça doações e ponha o seu carisma e magnetismo pessoal em prol de uma causa para ajudar muita gente que está em situação de vulnerabilidade extrema. Sua luz espiritual pode levar luz ao mundo do outro.



SAGITÁRIO



A semana com um brilho todo especial em termos de carreira profissional, então fique de olho e aproveite as oportunidades que surgirem para você. Não é a hora de perder tempo com atividades que te deixem mais vulnerável ao coronavírus, mas sim o momento de agir com mais responsabilidade para garantir o seu futuro e o futuro de sua família. Perceba as coisas que você gostaria de obter a longo prazo e foque nelas, inclusive criando uma poupança necessária para atingir os seus sonhos. Caso não consiga fazer isso sozinho, peça ajuda de pessoas que possam administrar os detalhes. Geralmente você vê tudo de uma forma muito ampla e exagera nas reais possibilidades de fazer algo, achando sempre que tudo vai dar 100% certo. É necessário que você tenha pé no chão neste momento.



CAPRICÓRNIO



Provavelmente você terá que fazer alguns sacrifícios para conseguir aquilo que tanto busca, renunciando algumas coisas em prol de algo a longo prazo. Este tipo de situação pode ser angustiante para alguns signos, mas você sabe muito bem como lidar com limites. Mesmo assim, é importante que você leve a vida de uma forma mais leve, afinal não estamos aqui somente para trabalhar e cumprir prazos e compromissos. Na vida financeira ainda será necessário que você tenha muita responsabilidade em todos os seus gastos. Não desperdice dinheiro. Cultive o otimismo e esperança, tente não ficar muito amargo e negativo. Temos de ser realistas, mas não podemos deixar nossa vida nas mãos do medo e da desesperança.



AQUÁRIO



Tenha cuidado com tudo o que você fala, o que disser poderá ser usado contra você. Segredos podem vir à tona e algumas situações podem te deixar em maus lençóis. Procure ficar mais reservado e discreto. Observe mais e fale menos. O clima em casa não estará muito suave, você estará extremamente impaciente. Marte vai lhe ajudar a ficar mais agressivo e explosivo, então é melhor medir tudo o que disser, e se colocar no lugar do outro, para evitar brigas e desentendimentos. Tenha amor com a sua família e se coloque no lugar deles, todos, sem exceção, estão vivendo as angústias deste confinamento. Procure conter um pouco às críticas e colaborar para que a rotina da casa esteja mais leve e amorosa.



PEIXES



Cuidado com sua ingenuidade! Nem todas as pessoas são bacanas como você e podem abusar de sua boa fé e boa vontade. Atenção aos que se mostram “amigos”, mas no fundo só querem levar seu dinheiro e sua confiança. Ajudar é preciso sim, porém não perca o seu jeito tão especial de auxiliar as pessoas com o que você tem de melhor dentro de si, ter um pouco de malícia vai te fazer bem. Não acredite em qualquer pedido de ajuda. Siga a sua intuição, ela te dará a resposta que precisa caso tenha alguma dúvida. O importante é sempre seguir a voz do coração, mas não se deve fechar os olhos para coisas que estão na nossa cara. Você almeja mudar o mundo, mas nem todos querem mudar. Faça somente a sua parte e não carregue demais a dor do outro para si. Muito cuidado com tudo o que publica nas redes sociais e evite brigas.