Horóscopo do dia: previsões para 25 de agosto de 2020

ÁRIES

Algumas mudanças que você deseja para a sua carreira terão mais chance de se concretizar hoje. Atração por colega deve balançar o seu coração. A dois, evite se estressar.

TOURO

A Lua, na Casa 8, avisa que seu dia pode ter mudanças e imprevistos, inclusive nos gastos. No amor, as afinidades contarão mais pontos para você.

GÊMEOS

Separe e descarte tudo que não tem mais serventia para você. Terá sorte em parcerias que fizer. Bom dia para iniciar namoro. Na união, o clima será de otimismo e entusiasmo.

CÂNCER

Os astros vão acentuar a sua criatividade e você pode surpreender os chefes com propostas inovadoras. Popularidade nas paqueras e entendimento no romance.

LEÃO

Assuntos domésticos vão exigir sua atenção no início do dia. Use seu carisma para agradar a todos no emprego. As paqueras vão surpreender. No romance, muito carinho.

VIRGEM

Terá facilidade para convencer as pessoas, o que tornará qualquer negociação mais vantajosa. Romance com alguém da turma pode evoluir. A dois, companheirismo total.

LIBRA

Participe mais dos debates no trabalho. À tarde, há risco de deixar escapar um segredo. Papos descontraídos vão facilitar as paqueras.No romance, o diálogo será importante.

ESCORPIÃO

Você pode ter uma conversa importante com alguém e esclarecer algo que ficou pendente. No amor, estimule o diálogo, o companheirismo e evite brigar por bobagens.

SAGITÁRIO



Evite bater de frente com os chefes para evitar problemas. Controle o estresse para não prejudicar a sua saúde. No amor, vai contagiar a paquera ou seu par com seu entusiasmo.

CAPRICÓRNIO

Mercúrio estimula os estudos e indica um bom momento para se aperfeiçoar no que faz. Pode conhecer alguém e sentir uma atração irresistível. União abençoada e protegida.

AQUÁRIO

No início do dia, você pode ter a chance de mexer seus pauzinhos para chegar mais perto de uma promoção. Pode sentir uma atração avassaladora por alguém da turma.

PEIXES

Você não medirá esforços para alcançar o sucesso. Se tem sociedade, o clima pode ficar tenso. Vênus no seu paraíso astral envia ótimas vibrações para a sua vida amorosa.