Horóscopo do dia: previsões para 26 de agosto de 2020

ÁRIES

O diálogo será seu maior trunfo para vencer os desafios e conseguir o que deseja. Saia da rotina para encontrar um novo amor. Na união, valorize as afinidades.

TOURO

Terá mais criatividade, mas fique longe de negócios arriscados. Sua sensualidade está acentuada e vai deixar muitos admiradores aos seus pés. A intimidade vai ferver no romance.

GÊMEOS

O convívio com a família vai exigir muito jogo de cintura. Carreira, família e romance vão disputar a sua atenção e não será fácil reservar tempo para tudo.

CÂNCER

Você não medirá esforços para honrar com seus compromissos no trabalho. No amor, Netuno retrógrado e de mal com a Lua pode deixar seus sentimentos confusos.

LEÃO

Controlar os gastos será seu maior desafio nesta quarta-feira. Na conquista, pode colocar tudo a perder se fizer exigências demais, Evite brigar com quem ama por ciúme.

VIRGEM

Mercúrio e Lua em quadratura podem deixar o diálogo em família bem difícil hoje. Na paquera, evite exigências. No romance, evite remoer mágoas e ressentimentos

LIBRA

Mercúrio no seu inferno astral pode fazer com que deixe escapar um segredo importante. Romance secreto pode ser descoberto. Na vida a dois, convém conversar mais.

ESCORPIÃO

Evite também gastar demais com jogos e coisas supérfluas. Cuidado para não se iludir com uma relação recente. Na vida a dois, é bom ter muito cuidado com a insegurança.

SAGITÁRIO

Não faltarão entusiasmo e criatividade para brilhar no trabalho. Se depender do seu carisma, as paqueras vão correr de vento em popa. Na união, melhore o diálogo.

CAPRICÓRNIO

No trabalho, pode ser mais difícil se concentrar nas tarefas. Aborrecimentos com uma notícia, fofoca ou mentira. No amor, não dê espaço para desconfianças.

AQUÁRIO

Você pode ter algum aborrecimento com amigos ou parceiros de trabalho. Na paquera, vai envolver o alvo em seu jogo de sedução. Na união, o ciúme pode azedar o convívio.

PEIXES

Cuidado para não revelar seus planos a quem quer o mesmo que você. Na paquera, vencer a timidez será seu maior desafio. A dois, suas ambições podem não coincidir – conversem.