Horóscopo do dia: previsões para 27 de agosto de 2020

ÁRIES

Hoje vai se interessar por tudo que possa trazer novos horizontes para a sua vida. No amor, o desejo de se aventurar será maior. A dois, procure fortalecer a cumplicidade.

TOURO

Os astros ajudarão você a enfrentar com coragem suas preocupações. Sua simpatia ajudará a conquistar quem deseja. Converse mais com quem ama e faça planos.

GÊMEOS

Pode firmar uma sociedade com amigos e tudo indica que será um acordo próspero. Romance com colega recebe ótimos estímulos. A vida a dois está repleta de união.

CÂNCER

Pode assumir novos desafios no emprego e até conquistar promoção. No amor, você não vai sossegar enquanto não conquistar quem deseja. A dois, muito romantismo.

LEÃO

Pense na sua saúde e zele pelo seu bem-estar. Nem pense em levar serviço para casa. Pode se apaixonar à primeira vista. Já a união vai pedir um pouco mais de privacidade.

VIRGEM

No trabalho, é um bom dia para arrumar armários e arquivos Pode se dar em jogos e sorteios. Ótimas vibrações para sua vida amorosa. Os desejos vão esquentar.

LIBRA

Você terá habilidade para convencer as pessoas e pode fazer ótimos acordos. Se está só, pode se se envolver com alguém bem-sucedido. A vida a dois segue firme.

ESCORPIÃO

Você terá ótimas ideias, seja para agilizar o trabalho ou para ganhar mais dinheiro. Vai usar seu bom papo para envolver quem deseja. Sintonia no romance.

SAGITÁRIO

Vigie as oportunidades, pois pode descobrir novas formas de ganhar dinheiro. Os astros devem facilitar uma reconciliação com parentes. Tudo tranquilo na vida afetiva.

CAPRICÓRNIO

Vai usar toda sua energia e disposição para conquistar o que deseja. Vênus estimula o romance e aumenta o desejo de viver uma relação séria e duradoura.

AQUÁRIO

Pode surpreender os chefes, colegas e clientes com sugestões inovadoras. Dê mais atenção à sua saúde. No amor, compartilhe seus sonhos e apoie os projetos do par.

PEIXES

A Lua vai facilitar as parcerias. A sorte sopra a seu favor, então, vale a pena fazer uma fezinha. Pode se render de corpo e alma a um novo amor. Evite brigar com o par.