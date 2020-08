ÁRIES

Carreira e trabalho estarão no centro das suas atenções. Tenha atenção à saúde. Chance de se envolver com colega de trabalho. Você e seu par podem tomar decisões importantes.

TOURO

No trabalho, estimule a troca de ideias e siga o exemplo de pessoas bem-sucedidas. Vai ser fácil puxar papo nas paqueras. Muita descontração na relação amorosa.



GÊMEOS

Mudanças e imprevistos devem agitar o seu dia. Pode ganhar uma grana inesperada. Na paixão, seu charme vai atrair como ímã. A dois, o clima deve esquentar na intimidade.

CÂNCER

Sinal verde para fazer contatos, reunir parentes e amigos e matar a saudade de quem mora longe, nem que seja só por telefone. Bons estímulos para os assuntos do coração.



LEÃO

Seu empenho no serviço pode render uma boa grana a mais. Na paquera, vai sentir mais seguranças ao se envolver com quem já conhece. Troque confidências com seu amor.

VIRGEM

Hoje, até as tarefas mais chatas e difíceis vão fluir melhor hoje. Aproveite o dia para curtir as coisas boas da vida. No amor, será mais fácil demonstrar o que sente.



LIBRA

Os astros formam bons aspectos entre si, o que deve beneficiar a convivência com os parentes. No amor, nada será mais prazeroso do que um programinha só a dois.



ESCORPIÃO

Bom dia para retomar o contato com pessoas que se afastaram por algum motivo. Na paquera, não embarque em falsas promessas. Você e seu par podem conversar sobre o futuro.



SAGITÁRIO

Bom dia para buscar formas alternativas de reforçar seu orçamento. Vênus na Casa 8 dá um empurrãozinho extra às paqueras. Na vida a dois, não deixe o ciúme atrapalhar.

CAPRICÓRNIO

Pode firmar uma sociedade vantajosa. Procure sair da rotina. Nas paqueras, dê uma chance a quem tenta se aproximar e converse. No romance, seja mais flexível.



AQUÁRIO

Convém guardar seus planos, assim evita pessoas mal-intencionadas. Nas paqueras, usará sua boa lábia para envolver quem deseja. A dois, esclareça qualquer dúvida.



PEIXES

As amizades podem exigir ajustes, cuidado para não ser exigente demais. Na paquera, não seja tão resistente. Fase romântica e cheia de sensualidade na vida a dois.