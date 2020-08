Horóscopo do dia: previsões para 31 de agosto de 2020

ÁRIES

Sol e Mercúrio abastecem sua energia para encarar o trabalho. Bom convívio com parentes. Na vida amorosa, prefira programas caseiros e melhore o diálogo.

TOURO

Vai batalhar pelo seu reconhecimento na profissão. Terá sorte: faça uma fezinha. Dê uma chance a romance com colega. União estável e em boa sintonia. Fale de amor.



GÊMEOS

Vênus na Casa das Finanças indica boas oportunidades de aumentar seus rendimentos. No amor, você vai querer a segurança de uma relação tranquila.



CÂNCER

Você deve ter cuidado com disputas e rivalidades no trabalho. Na paquera, converse com o alvo para afinidades. Controle suas reações para não brigar com quem ama.

LEÃO

Pode fazer parcerias vantajosas. Dia promissor para as finanças. Um romance secreto deve mexer fundo com as suas emoções. Boas vibrações para o romance.

VIRGEM

Você usará seus talentos para contornar obstáculos no serviço. É possível que uma amizade se transforme em namoro. No romance, evite se magoar por pouca coisa.



LIBRA

Trabalho e família devem dividir a sua atenção. Pode ser sorte em jogos. A Lua no seu paraíso astral garante mais charme na paquera e traz mais carinho a dois.



ESCORPIÃO

Busque o apoio de colegas para cumprir as tarefas. Pode ter oportunidade de conhecer gente nova e isso deve movimentar as paqueras. Romantismo a dois.



SAGITÁRIO

No trabalho será mais fácil negociar, pechinchar e fazer acordos. Puxe papo nas paqueras. Na união, o diálogo também será bem-vindo. Intimidade bem quente.

CAPRICÓRNIO

Não deixe de investir nos estudos. Pode pensar em novas formas de ganhar dinheiro. No amor, valorize a harmonia e saiba a hora de ceder.



AQUÁRIO

Dia de boas oportunidades no trabalho. Pode ganhar uma grana inesperada, Com sua sensualidade no auge, e vai atrair até sem querer. Sucesso no romance.



PEIXES

Encare os desafios com fé e coragem. Use seu carisma para agradar as pessoas. Pode se surpreender com um pedido de namoro e até de casamento.