Dia de Santo Agostinho: conheça a história e a poderosa oração

Rio - O dia de Santo Agostinho é celebrado nesta sexta-feira. Considerado o padroeiro dos teólogos, impressores e cervejeiros, teve uma conversão tardia, depois de muita oração e fé de Santa Mônica, a sua mãe. Foi autor de obras importantes e ganhou o reconhecimento de Doutor da Igreja.



Nascido em Tagaste, uma cidade no norte da África, região onde fica a atual Argélia, Aurélio Agostinho era o filho primogênito de Patrício, um pagão proprietário de terras, e de Mônica, uma cristã que se tornou santa, que buscou educar o filho na fé. No entanto, ele não se importava com os ensinamentos religiosos.



Estudou literatura latina, crenças do paganismo e retórica. Em Cartago, aos 17 anos, recebeu a sonhada formação cristã que Mônica desejava, mas passou a seguir a doutrina maniqueísta. Nesse período, tornou-se hedonista, ou seja, passou a seguir a filosofia que tem como finalidade o prazer. Foi casado durante 13 anos e teve um filho chamado Adeodato. Enquanto isso, Santa Mônica rezava pela conversão de Agostinho.



Foi um reconhecido professor de retórica, lecionando na corte imperial em Milão. Nesse período, Santa Mônica exerceu influência no comportamento aproximando Agostinho do bispo Ambrósio, que se tornou Santo Ambrósio de Milão. A partir disso, começou a se aproximar do cristianismo. Foi batizado em uma vigília pascoal junto com o filho.



Optou pela vida religiosa após a morte de Adeodato e de Santa Mônica. De volta à cidade natal, deu início a uma comunidade Agostiniana, onde se dedicou a Jesus Cristo por 34 anos.



Oração de Santo Agostinho



“Ó Deus que encontraste em Santo Agostinho a conversão de seu coração pela perseverança da oração da mãe, fazei que acolhamos sempre a vossa graça em nosso coração, a fim que encontraste repouso somente em vós. Olhai para todas as mães que choram por seus filhos transviados e aceite as suas lágrimas, para que sejam recompensadas pela gratidão de seus filhos e reconheçam a vós a misericórdia e o infinito amor. Olhai para todos os nossos jovens para que encontrem a verdade em vós e que possam servir somente vós em vosso Reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém.”