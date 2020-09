ÁRIES

Preste atenção no seu sexto sentido. Chance de assumir novo posto no trabalho. Não deixe a desconfiança extrapolar a dois. Paquera estará devagar.

TOURO

Na profissão, não é hora de se arriscar demais. O romantismo vai crescer ao lado do par. Se está só, há chances de conhecer alguém interessante.

GÊMEOS

Bom dia para fazer planos com a família. Se está só, alguém bem de vida pode despertar seu interesse. Fuja de assuntos delicados com seu par.

CÂNCER

Mudanças profissionais podem surpreender. O dia será positivo no amor, tanto para quem já encontrou seu par quanto para quem está em busca do seu.

LEÃO

Os astros enviam boas energias para a grana e o trabalho. A sensualidade será seu melhor trunfo na paquera. Saia da rotina com a pessoa amada.

VIRGEM

Vai contar com boas energias para fazer mudanças no trabalho. Charme em alta. Terá momentos felizes ao lado do par. Paquera recente pode se firmar.

LIBRA

Sua atenção estará voltada à saúde. Em família, mal-entendidos não estão descartados. A dois, aposte no romantismo. A conquista estará meio parada.

ESCORPIÃO

A Lua envia uma dose extra de sorte para você hoje. Aproveite! Criatividade em alta no serviço. Vai arrasar na paquera! Muito romance com o par.

SAGITÁRIO

Pode receber ajuda financeira. Cuidado para não se distrair na profissão. Se está só, um ex amor pode despertar saudade. A dois, valorize o diálogo.

CAPRICÓRNIO

Os astros prometem melhorar as finanças, mas será preciso gastar com responsabilidade. A vida amorosa fica mais agitada e promete novidades.

AQUÁRIO

Dia perfeito para organizar as contas e planejar o orçamento. Pode esclarecer um mal-entendido a dois. A atração terá papel garantido na conquista.

PEIXES

Chance de recuperar dinheiro emprestado. Valorize o que tem em comum com sua cara-metade. Se está só, um lance passageiro pode ser divertido.

