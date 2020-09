Horóscopo do dia: previsões para 7 de setembro de 2020

ÁRIES

Os astros mandam energias positivas para cuidar de tarefas em isolamento. Cuidado com o apego em excesso a dois. A paquera talvez deixe a desejar.



TOURO

Se pintar o desejo de viajar, tente conhecer lugares novos virtualmente. Poder de sedução em alta na conquista. O bom humor comanda a relação a dois.

GÊMEOS

Concentre-se nos serviços que consegue realizar a sós. Pode se envolver em um caso escondido. Há chance de realizar uma fantasia sexual com o par.



CÂNCER

Se precisar de ajuda ou conselhos, procure os amigos. A turma pode até dar uma força na paquera. Valorize o que você e sua cara-metade têm em comum.

LEÃO

Vai se concentrar na vida profissional e pode até encontrar novas fontes de renda. Com tanta coisa acontecendo, talvez o amor fique em segundo plano.

VIRGEM

Vai se dar bem trabalhando em equipe. Curta momentos divertidos com sua alma gêmea. Se está só, pode se interessar por alguém de outra cidade.

LIBRA

O trabalho deve enfrentar transformações. Confie em sua intuição para faturar. Um ex-amor pode despertar saudade. No sexo, você vai dar um show.



ESCORPIÃO

A palavra do dia é cooperação! Os relacionamentos estão protegidos, inclusive na vida amorosa. Se está a fim de alguém, crie coragem e se declare!

SAGITÁRIO

A semana começa puxada e você terá que encarar tarefas complicadas. Há chance de conquistar uma melhora financeira. A vida amorosa fica de lado.

CAPRICÓRNIO

Hoje, você vai contar com uma dose extra de sorte em tudo o que fizer! Vai fazer o maior sucesso na conquista! Muito carinho com a pessoa amada.



AQUÁRIO

Trabalhar em casa trará ótimo resultado. Assunto antigo pode vir à tona. O romance pede atenção. Lembrança de um ex pode atrapalhar a paquera.



PEIXES

Troque ideias com os colegas. Sair da rotina agita a conquista: invista nas mídias sociais! Os astros favorecem as conversas com a pessoa amada.