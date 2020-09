Horóscopo do dia: previsões para 8 de setembro de 2020

ÁRIES

Dia perfeito para se concentrar no trabalho e cuidar do dinheiro. Na conquista ou no romance, um bom papo será a receita para se entenderem melhor.



TOURO

Seu lado aventureiro estará em alta. Invista em um curso para ampliar seus conhecimentos! Seu charme domina na conquista. A dois, controle o cíume.



GÊMEOS

Vai tirar de letra qualquer serviço que exija iniciativa. Na conquista, aproxime-se do seu alvo. Seu jeito confiante anima as coisas no romance.



CÂNCER

Use a criatividade para sair da rotina. Mate a saudade do pessoal por telefone. Reforce a confiança no relacionamento. Tenha cuidado na conquista.



LEÃO

Sua atenção estará voltada para assuntos profissionais e para a saúde. Pode descobrir novas afinidades com seu amor. Os amigos ajudam na paquera.



VIRGEM

Com seu charme, pode se destacar no trabalho em equipe. O romance ganha mais estabilidade. Se está só, pode se interessar por pessoa bem-sucedida.



LIBRA

Tenha jogo de cintura para lidar com mudança. Uma pessoa que mora longe pode despertar seu interesse na paquera. A dois, aposte no bom humor.



ESCORPIÃO

Mudanças inesperadas podem atrapalhar seus planos, mas no fim elas serão positivas. O sexo irá pegar fogo, seja com alguém novo ou com o seu par.



SAGITÁRIO

A carreira está em alta e você pode até melhorar as finanças. Mate a saudade de quem gosta usando a tecnologia -- isso também vale para o romance.



CAPRICÓRNIO

Aproveite o dia para resolver problemas. Pode ser que as coisas não corram tão bem na vida amorosa, mas não deixe a monotonia incomodar, valeu?



AQUÁRIO

Vai contar com uma dose extra de sorte: .Com seu carisma em alta, só ficará só se não estiver a fim de se envolver. A dois, esqueça o passado.



PEIXES

Aproveite o dia para resolver mal-entendidos, mostrar novas ideias no trabalho ou até colocar o papo em dia. No amor, não dê espaço para o ciúme.