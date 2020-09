Horóscopo do dia: previsões para 10 de setembro de 2020

ÁRIES

O trabalho deve apresentar desafios. Cuidado para não se envolver em fofocas. Paquera pode azedar. Declaração de amor animar os momentos a dois.



TOURO

Tenha cuidado com o dinheiro e fuja de prejuízos! O ciúme pode atrapalhar a vida amorosa, seja para quem já tem compromisso ou quem está à procura.

GÊMEOS

Hoje, pode não ser fácil se entender com amigos, familiares ou colegas de trabalho. O ciúme pode azedar a relação. A conquista deixa a desejar.

CÂNCER



Confie em seu sexto sentido para que ninguém traia sua confiança. A paquera pode não correr como esperava. No romance, cuidado com mal-entendidos.



LEÃO



Concentre-se nas tarefas que precisam ser feitas agora e mantenha o pé no chão! Controle os gastos. Evite confrontos com amigos e na vida amorosa.



VIRGEM

Vai focar no trabalho, mas poderá encarar altos e baixos ao longo do dia – não deixe isso atrapalhar o romance. Esqueça dos problemas na paquera.



LIBRA

Tenha calma ao lidar com as atividades de rotina. Se paquera alguém que mora longe, aposte no meio virtual. A dois, não deixe a mesmice dominar.



ESCORPIÃO

Fuja de atritos no trabalho e nas amizades. Mas brigas não estão descartadas na vida amorosa – se isso acontecer, peça desculpas e faça as pazes!



SAGITÁRIO

Fique de olho aberto, pois podem rolar desentendimentos em família e percalços na profissão. Nos assuntos do coração, a regra é controlar o ciúme.



CAPRICÓRNIO

Concentre-se nas tarefas e tome cuidado com mal-entendidos. A rotina pode atrapalhar a conquista. Use a criatividade para animar os momentos a dois.



AQUÁRIO

Tenha cuidado com seu dinheiro e não gaste por impulso. Os assuntos do coração pedem mais cuidado – briga ou até um rompimento pode acontecer.



PEIXES

Em casa, será mais fácil ter paz se ficar no seu canto. Mantenha o foco no trabalho. Cuidado com o ciúme a dois. Ex-amor pode azedar a conquista.