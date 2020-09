ÁRIES

Assuntos de casa podem exigir sua atenção, mas não deixe isso atrapalhar sua concentração no serviço. Cuidado com palpites de parentes no amor.



TOURO

Dia favorável para tirar a limpo mal-entendidos. Se está só, um lance passageiro pode animar seu coração. No romance, há sinal de tensão com o par.



GÊMEOS

Pode ter bons resultados com o dinheiro. A possessividade vai dar as caras no amor – tome cuidado para não brigar com o par ou azedar a paquera.



CÂNCER

Coloque as mãos na massa para transformar um sonho em realidade. As redes sociais podem trazer novidades na conquista. Romance cheio de animação.



LEÃO

Pode pintar uma boa oportunidade de melhorar as finanças. Ouça sua intuição. Um ar de mistério marca a conquista. Confie mais na pessoa amada.



VIRGEM

As amizades estão em destaque. No trabalho, converse sobre seus planos. A dois, se não aprender a ceder, pode pintar briga. Paquera anda devagar.



LIBRA

No serviço, é hora de se arriscar se anda de olho em uma promoção. Não exagere nas críticas com o par. O ciúme pode atrapalhar a paquera.



ESCORPIÃO

Aproveite sua disposição para fazer um curso online. Há risco de entrar em disputa pelo coração de alguém. Melhor não confundir amizade com amor.



SAGITÁRIO

O desejo de tentar algo diferente ou até trocar de emprego pode crescer. Na conquista, pode conhecer alguém virtualmente. A paixão esquenta a dois.



CAPRICÓRNIO

Será mais fácil cuidar de tarefas que podem ser feitas em parceria. Na paquera, não esconda que deseja algo sério. Maneire nas críticas no romance.



AQUÁRIO

Se ouvir seus instintos, pode encontrar uma maneira de lucrar. A rotina pode ser a maior inimiga do romance ou da conquista, mas não desanime!



PEIXES

Vai contar com muito pique no trabalho e em casa. Pode ser que a conquista não corra como você queria. Há chance de pintar uma briga com o par.