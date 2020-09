Horóscopo do dia: previsões para 13 de setembro de 2020

ÁRIES

A relação com a família pode ficar um pouco tensa. Vai curtir muito romantismo e alto-astral na companhia do par. Jogue seu charme na conquista.



TOURO

Seus relacionamentos podem enfrentar altos e baixos. Cuidado com fofocas. Se está só, pode pintar um lance passageiro. Fuja de temas tensos a dois.



GÊMEOS

Não será uma boa ideia fazer compras por impulso. Pode surgir briga com o par por causa de dinheiro. Uma nova paquera pode ser muito divertida.



CÂNCER

Cuidado com a possessividade, principalmente com amigos, familiares ou a sua cara-metade. Se anda de olho em alguém, é melhor disfarçar o ciúme.



LEÃO

Cuidado para não perder a paciência por besteiras. Confie em sua sensualidade para atrair a atenção do alvo. Deixe as críticas de lado no romance.



VIRGEM

Aproveite o dia para diminuir um pouco o ritmo. Na conquista, tente driblar a desconfiança. Talvez precise de mais tato para lidar com quem ama.



LIBRA

Confie em seu sexto sentido e fuja de brigas em família. Aposte no bom humor para arrasar na conquista. Valorize o que você e o par têm em comum.



ESCORPIÃO

Cuide das suas tarefas antes de se divertir. Atenção com a saúde! Sua popularidade estará em destaque na conquista. O romance pode cair na rotina.



SAGITÁRIO

Controle sua impulsividade para não brigar. Não deixe a saúde em segundo plano. Surpreenda seu amor! Pode se interessar por alguém que mora longe.



CAPRICÓRNIO

Não fique remoendo problemas antigos. Pode surpreender o par na cama com seu lado mais ardente. A sensualidade será sua melhor arma na conquista.



AQUÁRIO

Tenha jogo de cintura para não se desentender com as pessoas. Use sua criatividade a dois. Se está de olho em alguém, vai querer dar o próximo passo.



PEIXES

Há sinal de tensão com os amigos – contorne esse clima! Um flerte tem tudo para evoluir rapidinho. Não deixe que o ciúme provoque atritos com o par.