Horóscopo do dia: previsões para 15 de setembro de 2020

ÁRIES

Pode se dar bem em jogos ou aposta. Controle seus gastos. A conquista deve surpreender. Há risco de pintar briga com o par se não maneirar o ciúme.



TOURO

Seu rendimento vai melhorar se puder trabalhar de casa. Não perca a calma em família. No romance, você vai dar as cartas. Terá sorte na conquista.



GÊMEOS

No serviço, o clima pode pesar com os colegas. Seu lado caseiro se torna mais forte. Chegue junto na paquera. A dois, aposte em um diálogo sincero.



CÂNCER

Pode se dar bem com dinheiro. No trabalho, há chance de conquistar uma promoção. Vai se destacar na conquista. Bons papos melhoram as coisas a dois.



LEÃO

Vai esbanjar otimismo para correr atrás das suas metas. Se anda de olho em alguém, mostre seu interesse! No romance, não alimente desconfianças.



VIRGEM

É melhor agir com cautela em todos os setores. Será preciso ceder em algumas coisas para manter a paz a dois. Um caso escondido pode ser descoberto.



LIBRA

Sair da rotina e tentar atividades diferentes pode dar uma guinada na carreira. Clima de mistério e sedução vai marcar a conquista e o romance.



ESCORPIÃO

Talvez precise ralar dobrado no trabalho, mas vai impressionar a chefia. Amigos podem ajudar na conquista. Valorize o que você e o par têm em comum.



SAGITÁRIO

Redobre a atenção nas tarefas de rotina. Tenha cuidado para não deixar ninguém te passar para trás. Divirta-se com o par. A paquera anda devagar.



CAPRICÓRNIO

Mudanças no seu cantinho estão favorecidas. Pode surgir algo inesperado no trabalho. Tenha jogo de cintura no romance. Invista na paquera virtual.



AQUÁRIO

Hoje, seus relacionamentos estão protegidos. A atração física será sua melhor arma para conquistar o alvo. No romance, o desejo esquenta o sexo.



PEIXES

O trabalho ocupa a maior parte da sua atenção e pode render uma grana extra. Seu romance estará blindado, já a paquera pode não correr como gostaria.