Conheça o poderoso banho de rosas amarelas para proteção

Rio - Os banhos de rosas proporcionam limpeza e harmonia emocional. Também ajudam na renovação do campo energético clareando a mente, aumentando a paixão e autoestima. As rosas amarelas são ótimas para abrir caminhos e proteção.



Banho de rosas amarelas para proteção



Coloque três rosas amarelas e três ramos de hortelã em um recipiente com um litro de água. Em seguida, ferva e quando estiver morna, coe. Despeje do pescoço pra baixo e peça proteção em voz alta. Reze o Pai Nosso. Jogue o que sobrou no lixo.