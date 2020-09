Horóscopo do dia: previsões para 16 de setembro de 2020

ÁRIES

Vai contar com a proteção dos astros para as suas finanças. A conquista pode não rolar como gostaria. A dois, não deixe a rotina ser um problema.



TOURO

A sorte vai sorrir pra você e pode se dar bem em jogo ou aposta. Fuja de tensões com amigos. Dedique mais tempo ao par. A paquera deve render!



GÊMEOS

Poderá contar com a ajuda de parente. Um segredo antigo deve vir à tona. É hora de mostrar sua sensualidade ao par. Cuidado com decepções na paquera.



CÂNCER

Vai estar a fim de colocar o papo em dia com as pessoas queridas – isso pode ser útil inclusive no serviço. Programa romântico anima a vida amorosa.



LEÃO

Pode até pegar serviços extras para engordar a conta bancária. Talvez a paquera deixe um pouco a desejar. A dois, controle a possessividade.



VIRGEM

Se pintar a vontade de sair da rotina, que tal conhecer novos lugares através de filmes? A Lua promete momentos deliciosos nos assuntos do coração.



LIBRA

Seu sexto sentido estará afiado. Tenha cautela com a saúde. Pessoa comprometida pode te balançar na paquera. O romance terá paixão e confiança.



ESCORPIÃO

Vai contar com as melhores energias para correr atrás dos seus sonhos. Na conquista, vá com calma. Sair da rotina traz vida nova ao relacionamento.



SAGITÁRIO

É hora de se concentrar na carreira e nos assuntos ligados ao dinheiro. Fortaleça o seu romance. Sua popularidade estará em alta na paquera.



CAPRICÓRNIO

Tenha jogo de cintura para se adaptar aos novos tempos e mostrar aos chefes que pode ser flexível. Terá sorte na conquista. Romance em alto-astral.



AQUÁRIO

Seu sexto sentido estará afiado. Controle as finanças. Há chance de se reaproximar de um ex-amor. Vai viver momentos quentes na cama com o par.



PEIXES

Conversas favorecidas com colegas e clientes. Pode até fazer novos amigos. Você e o par estarão mais unidos. Romance iniciado agora deve firmar.