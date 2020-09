Horóscopo do dia: previsões para 19 de setembro de 2020

ÁRIES

O fim de semana começa tenso e você terá que encarar alguns problemas. Com o par, a paixão deve esquentar. Explore sua sensualidade na conquista.



TOURO

Redobre sua dedicação para dar conta das tarefas. Na conquista, não se envolva com qualquer um só por carência. A dois, os laços se fortalecem.



GÊMEOS

Se ouvir seu lado responsável, vai resolver os assuntos com tranquilidade. A mesmice pode marcar o romance. Cuidado com desentendimentos na paquera.



CÂNCER

A convivência com a família pode passar por momentos tensos. Você tem tudo para se destacar na conquista! Não dê espaço para o ciúme se tem um par.



LEÃO

Vai precisar se esforçar para deixar tudo em ordem, seja em casa ou no trabalho. Se está só, pode se envolver com ex. A dois, espante mal-entendidos.

VIRGEM

O dinheiro precisa de atenção – é melhor maneirar nos gastos. Uma boa conversa resolve desentendimentos. No amor, aposte em uma declaração de amor.



LIBRA

O clima pode ficar meio tenso em casa. Vai brigar com unhas e dentes pelo que quer. O desejo de encontrar segurança deve marcar a vida amorosa.



ESCORPIÃO

O dia reserva altos e baixos. Escolha suas palavras para não entrar em confusão. Vai sobrar confiança na conquista. Evite assuntos delicados a dois.



SAGITÁRIO

O dinheiro vai precisar de atenção. Na paquera, cuidado com um alvo que já tem compromisso. A dois, redobre a confiança para fortalecer a relação.



CAPRICÓRNIO

No trabalho, lide melhor com as críticas. Mate a saudade dos amigos, nem que seja por telefone – eles podem até ajudar na paquera. Sintonia a dois.



AQUÁRIO

Talvez seus planos de viagem não corram como gostaria. Alguém popular pode mexer com o seu coração. Faça planos a longo prazo com seu par.



PEIXES

Fuja de atritos com os amigos. Use a criatividade para espantar a mesmice! Uma paquera pode evoluir para um romance. Alto astral garantido a dois.