Horóscopo do dia: previsões para 21 de setembro de 2020

ÁRIES

Se busca um novo emprego, essa é a hora de correr atrás. Paquera com alguém que mora fora pode vingar. Com o par, há sinal de paixão e alto astral!



TOURO

No trabalho, os colegas ajudam a colocar as tarefas em dia. Mate a saudade de quem ama. A atração física agita a conquista. Controle o ciúme a dois.



GÊMEOS

Talvez seja preciso fazer mudanças para contornar problemas no trabalho, mas vai se sair bem. Deixe a solidão de lado. Terá bons momentos com o par.



CÂNCER

Bom dia para conversar com colegas e clientes, seja pessoalmente ou nas redes sociais. Cuidado com o ciúme a dois. Paquera pode render logo cedo.



LEÃO

A família pode precisar da sua ajuda. Redobre o cuidado no serviço. Há sinal de muito romantismo na vida a dois. Vai fazer sucesso na conquista.



VIRGEM

Excesso de gastos podem pesar no orçamento e trazer problemas. Tenha cuidado com o ciúme se quiser se dar bem na conquista ou evitar briga a dois.



LIBRA

Boas energias para ganhar dinheiro. Cuidado com tensões em casa. Agarre a chance de conhecer gente nova. O diálogo será a chave no relacionamento.



ESCORPIÃO

Vai contar com boas vibrações para resolver assuntos pessoais. Pode juntar um dinheiro. Vai querer segurança a dois. A conquista pode decepcionar.



SAGITÁRIO

Aja com cautela na hora de lidar com a grana. Na paquera, terá confiança para tomar a iniciativa. Deixe seu bom humor falar mais alto no romance.



CAPRICÓRNIO

Poderá contar com o apoio e os conselhos dos amigos para o que precisar. Seu sexto sentido estará mais forte hoje. Aposte no diálogo no amor.



AQUÁRIO

Os astros ajudam a ganhar dinheiro e até buscar uma nova colocação. Você não vai desistir dos seus sonhos, inclusive no amor: abra seu coração!



PEIXES

Tome cuidado com tensões nas amizades. No trabalho, dê atenção aos detalhes. Sua popularidade cresce na paquera. A dois, faça planos para o futuro.