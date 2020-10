Constelação ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Por O Dia

Publicado há 2 dias

ÁRIES

Vai sentir um desejo enorme de mudar as coisas ao redor. Bom momento para superar mágoas no amor. Pode ganhar ou perder dinheiro com facilidade.



TOURO

Se for trabalhar, poderá contar com os colegas. Quem está só vai querer curtir a liberdade sem amarras. No romance, o dia será de muita união.



GÊMEOS

A Lua vai garantir disposição para você cumprir seus compromissos. Lance com colega deve ser mantido em segredo. Apoie os projetos do seu bem.



CÂNCER

Vai querer aproveitar o fim de semana para fazer o que gosta. Na paquera, coloque a saúde na frente de qualquer curtição. Muito carinho com o par.



LEÃO

Se precisar trabalhar, priorize o que sabe fazer bem. Curta a companhia da família. A conquista fica meio de lado. Repense alguns planos a dois.



VIRGEM

Terá mais habilidade para dialogar e fazer acordos. Ligue ou mande mensagem pra quem está longe. Nos assuntos do coração, aposte nas conversas.



LIBRA

Cuidar do dinheiro será prioridade, já que gastos inesperados podem surgir. Vai buscar lealdade e segurança na paquera. Controle o ciúme no romance.



ESCORPIÃO

Vai se destacar em tudo que fizer, mas não exagere na franqueza. Charme e boa lábia serão seus trunfos na conquista. Controle a teimosia a dois.



SAGITÁRIO

Respeite o desejo de se isolar. Tenha cuidado com fofocas e intrigas. Talvez queira manter um novo romance em segredo. Esclareça dúvidas com o par.



CAPRICÓRNIO

Mate a saudade das pessoas queridas de maneira virtual. Paquera com colega pode precisar de alguns ajustes. Na união, apimente a intimidade.



AQUÁRIO

Assuntos de família ou imprevistos em casa vão exigir atenção. Quem busca um novo amor estará bem exigente. A dois, fale do futuro e faça planos.



PEIXES

Bom dia para trabalhar, fazer cursos e aprender coisas novas. Na conquista, converse com o alvo para descobrir afinidades. Seja paciente na união.