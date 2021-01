Planeta Terra NASA

Por O Dia

ÁRIES

Os astros enviam ótimas vibrações para sua vida profissional. Evite ter atitudes autoritárias. No amor, as afinidades contarão pontos para você.



TOURO

No trabalho, vai querer conhecer tudo mais a fundo. Vênus estimula as paqueras. Na união, terá que controlar sua teimosia e melhorar o diálogo.

GÊMEOS

Aposte nas parcerias e na cooperação. Uma paixão por colega pode ficar mais forte e difícil de disfarçar. Fase de muito companheirismo com o par.

CÂNCER

Terá disposição para o trabalho, mas evite agir de forma autoritária. Pode pintar clima de romance com alguém da turma. Faça planos com seu amor.



LEÃO

Vai se interessar por tudo que possa abrir sua mente. Pode ter conversa difícil com parentes. A Lua aumenta seu charme na paquera e na vida a dois.



VIRGEM

Trabalhar em casa será uma boa opção. Se não puder, use sua experiência para se destacar. Vai atrair admiradores. Esclareça dúvidas com seu bem.

LIBRA

A semana começa tensa em família - converse numa boa para resolver tudo. Na paquera, aposte em bons papos. Curta seu ninho de amor com o par.



ESCORPIÃO

Parcerias e trabalho em equipe estão favorecidos. Deve se preocupar mais com dinheiro. Pode se surpreender com um pedido de namoro ou de casamento.



SAGITÁRIO

O desejo de ter sucesso e faturar será um estímulo para investir na carreira. Pode rolar paquera com alguém do serviço. A dois, apimente o sexo.



CAPRICÓRNIO

O clima pode ficar tenso em família. No trabalho, evite comentar seus planos. Deve pintar clima de romance com colega. Estimule o diálogo no romance.



AQUÁRIO

As parcerias estão em alta, mas escolha bem as palavras para evitar brigas. Use e abuse do seu charme na conquista. Terá muito prazer na intimidade.



PEIXES

Vai se sentir superconfiante. Contato com alguém de longe deve acalmar seu coração. A paquera pode render um novo amor. A dois, a fase é de união.