ÁRIES

Os astros vão beneficiar a sua carreira e você pode se destacar. Namoro a distância recebe boas energias. Com o par, as afinidades aumentam.



TOURO

Bom dia para fazer algumas mudanças no emprego. Se o seu alvo mora longe, não deixe a paquera esfriar. A vida a dois precisará de mais diálogo.



GÊMEOS

Some forças com os colegas no trabalho para superar metas. Conquista recente tem boas chances de firmar. No romance, o clima promete esquentar.



CÂNCER

Ótimo astral para quem trabalha em casa. Sintonia perfeita com os parentes. Uma amizade pode se transformar em romance. Terá harmonia com o par.



LEÃO

Simpatia e bom papo ajudarão você a conseguir o que quiser. Boa fase para faturar. No trabalho, os chefes notarão seu empenho. Sintonia no amor.



VIRGEM

Você pode ganhar um bom dinheiro trabalhando em casa ou fazendo uma fezinha. A paquera recebe bons estímulos. Revele seu lado carinhoso na união.



LIBRA

Terá facilidade para conversar e negociar, o que garantirá bons acordos no emprego. Estará popular na conquista. O momento pede privacidade a dois.



ESCORPIÃO

Bom momento para renegociar uma dívida ou esclarecer assuntos que ficaram mal resolvidos. Na paquera e no romance, diálogo será um bom aliado.



SAGITÁRIO

Trabalhar em equipe será produtivo. Boas vibrações para suas finanças. Na conquista, estará bem exigente nas escolhas. Mostre que valorize seu par.



CAPRICÓRNIO

Mantenha os seus planos em segredo. Os estudos estão estimulados. Pode descobrir afinidades com alguém e investir. A dois, a sintonia aumenta.



AQUÁRIO

O Sol incentiva você a pensar na sua evolução pessoal e profissional. Se a paquera é secreta, cuidado com fofocas. A união pede mais cumplicidade.



PEIXES

Se você quer mudar os rumos da sua carreira, essa é a hora! Uma amizade pode se transformar em amor. Na vida a dois, aguarde uma fase de parceria.