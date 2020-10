Estrelas NASA

Por O Dia

Publicado há 1 minuto

ÁRIES

Os astros dão sinal verde para realizar as mudanças que deseja. Vai ser fácil envolver o alvo na conquista. A vida a dois vai ser oito ou oitenta.



Publicidade

TOURO

Vai querer curtir as pessoas queridas, nem que seja virtualmente. Se está só, o desejo de encontrar um amor deve aumentar. O romance vai fluir bem.



Publicidade

GÊMEOS

Deve sentir vontade de sair da rotina, mas não esqueça de cuidar da saúde. Uma paixão pode brotar de uma amizade. Vai apoiar os projetos do par.



Publicidade

CÂNCER

Problemas que estavam escondidos embaixo do tapete podem vir à tona agora – encare! Nova paquera deve surpreender. Invista no romantismo a dois.



Publicidade

LEÃO

Curtir o domingo com a família é tudo o que você vai querer. Se está só, pode sentir vontade de procurar um ex-amor. A Lua promete apimentar o sexo.



Publicidade

VIRGEM

Não pensará duas vezes para fazer contato com quem estima. Papos descontraídos estimulam a paquera. O romance reserva uma conversa importante.



Publicidade

LIBRA

A ordem do dia é relaxar! Pode ter boas oportunidades de ganhar dinheiro. Na conquista, vai atrair fãs até sem querer. Na união, controle o ciúme.



Publicidade

ESCORPIÃO

Passar o domingo com a família é tudo que você vai querer – só não exagere na franqueza. A conquista fica de lado. Dia de sossego junto do par.



Publicidade

SAGITÁRIO

Você vai sentir vontade de interagir e conversar com as pessoas. Pode manter um romance em segredo ou querer mais privacidade com a pessoa amada.



Publicidade

CAPRICÓRNIO

Estará a fim de ter conforto e de colocar o papo em dia com os amigos. Se está só, vai curtir essa liberdade. Na união, invista no companheirismo.



Publicidade

AQUÁRIO

Cuidar da beleza estará entre suas prioridades. Na conquista, pode se interessar por alguém do trabalho. A dois, ótima fase para pensar no futuro.

Publicidade

PEIXES

Se for viajar, cuidado com imprevistos. Na paquera, vai procurar alguém que pense como você. No romance, a sintonia será de corpo, mente e alma.