ÁRIES



Preocupações com dinheiro não estão descartadas. Pode querer manter um novo romance em segredo por enquanto. Na vida a dois, a Lua pede privacidade.



TOURO

Terá determinação para lutar pelos seus projetos e ideais Uma amizade pode se transformar em amor. O romance contará com doses extras de união.



GÊMEOS

Guarde seus planos a sete chaves. Na paquera, pessoas conhecidas terão mais chances de ganhar seu coração. Pense no futuro ao lado do par.



CÂNCER

Bom momento para retomar estudos ou investir em cursos que possam abrir novas portas para a sua carreira. Ótima fase nos assuntos do coração.

LEÃO



Se você planeja mudar de casa ou fazer reforma, hoje é um bom dia. Na carreira, confie na sua experiência. No amor, a Lua realça a sua sensualidade.



VIRGEM

As parcerias estão protegidas no trabalho. Mergulhe nos estudos. Quem está só não vai se contentar com aventuras. União repleta de cumplicidade.



LIBRA

Você dará conta do trabalho e isso pode render uma grana extra. Cuide da saúde. Pode pintar romance com colega de serviço. Quebre a rotina no sexo.



ESCORPIÃO

Vai contar com entusiasmo e determinação para conquistar o que quiser. Charme, simpatia e sedução serão seus trunfos na paquera e no romance.



SAGITÁRIO

Bom dia para colocar em prática um antigo projeto. Vai se ligar mais na família e pode deixar a paquera de lado. Faça programas caseiros a dois.



CAPRICÓRNIO

Vai saber convencer as pessoas, o que pode ajudar no trabalho. A internet será sua aliada na conquista. O romance conta com fartas doses de carinho.



AQUÁRIO

Aposte suas fichas na carreira para alcançar o sucesso. Na paquera, vai querer alguém que traga segurança. Lute com o par para realizar objetivos.



PEIXES

Tome cuidado com mal-entendidos. Se está só, procure alguém que pense como você. Converse com seu amor para deixar a sintonia afinada no romance.