Rio - Sonhar com cabelos costuma ser um alerta voltado para as questões de saúde. Também, pode indicar que recomeços estão por vir. No entanto, é necessário analisar o contexto que o sonho foi representado.

Sonhar com corte de cabelo



Esse é um momento de mudanças na sua vida. Jogue os hábitos antigos fora e tente aproveitar outras formas de ter bons momentos. O recomeço é uma chance de renascimento e de se livrar de tudo que não agrega a sua vida.

Sonhar com cabelo caindo



Esse sonho é um alerta para saúde. Aproveite para fazer uma consulta médica! Se cuidar é um ato de amor.



Sonhar com cabelo comprido



Esse tipo de sonho representa que é preciso ter cuidado com as finanças para assim prosperar. Pense antes de tomar qualquer decisão que envolva a sua carreira.



Sonhar com cabelo curto



O cabelo curto sinaliza um período ruim para os negócios. Pode representar também que você não está sendo valorizado no trabalho. Siga firme! Lembre-se que tudo passa nesta vida.



Sonhar com cabelo branco



O sonho representa sorte e sabedoria. Exponha a sua opinião forte, mas exercite a escuta. Desfrute as experiências que passarem pela sua próspera vida.

Sonhar com cabelo loiro

Esse sonho representa mudanças repentinas na sua vida. Também pode simbolizar notícias ruins ou situações como ser enganado e até mesmo estar sendo passado a perna.



Sonhar com cabelo cacheado



Simboliza uma mudança radical no seu círculo social e no momento que você está vivendo de um modo geral. Encare essas mudanças de cabeça erguida, tentando tirar o melhor da situação. Afinal, toda mudança é para o bem.



Sonhar com cabelo liso

Indica problemas na vida a dois. Caso esteja solteiro, é um bom momento para conhecer alguém.