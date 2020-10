Planeta Terra Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado há 5 segundos

ÁRIES

Os astros garantem uma fase de conquistas e realizações. Se você está livre, terá sede de encontrar sua alma gêmea. Dia de forte harmonia na união.



TOURO

Hoje, há risco de se decepcionar com alguns colegas. Na paquera, tenha cuidado para não confundir amizade com paixão. No romance, apoie seu bem.



GÊMEOS

A carreira estará no centro das atenções, mas cuidado com propostas boas demais. Sua sensualidade vai atrair como ímã. Invista no desejo a dois!



CÂNCER

Terá facilidade para aprender e deve agarrar oportunidades de se aperfeiçoar. Os astros protegem a vida amorosa de quem está só e de quem tem um par.



LEÃO

Mudanças e imprevistos devem agitar o dia, principalmente no trabalho. Preste mais atenção à sua saúde. A Lua reforça seu lado sexy na paixão.



VIRGEM

Unir-se aos colegas vai deixar seu trabalho mais produtivo. Namoro recente tem boas chances de evoluir. A dois, não dê espaço para a insegurança.



LIBRA

A carreira e a rotina podem ficar confusas hoje. Se está livre pode descobrir afinidades com colega de serviço. Romantismo em alta com o par.



ESCORPIÃO

Sua mente estará cheia de boas ideias. Bom dia para fazer uma fezinha. Na paquera, cuidado com pessoas comprometidas. Clima sedutor no romance.



SAGITÁRIO

Se arregaçar as mangas, pode aumentar bastante os seus ganhos. Faça contato virtual com a turma. Na vida amorosa, não deixe o ciúme cortar o clima.



CAPRICÓRNIO

Terá determinação para correr atrás dos objetivos. Esclareça assuntos mal resolvidos. Paquera na internet pode esquentar. Faça planos com seu par.



AQUÁRIO

O céu recomenda que você controle o seu dinheiro. Se está só, pode querer continuar assim por um tempo. Reforce a confiança no relacionamento.



PEIXES

Pode ficar com as emoções à flor da pele. Conte com o apoio dos amigos. Romance com alguém da turma recebe bons estímulos. Terá parceria na união.