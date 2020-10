São Judas Tadeu Reprodução de Internet

Rio - São Judas é considerado o advogado das causas impossíveis e dos momentos de angústia. O santo não deve ser confundido com Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus. Ele foi um dos discípulos que apareceu no dia da ressurreição de Cristo e foi responsável por converter inúmeros pagãos.



Oração de São Judas Tadeu



São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus, o nome do traidor é causa de serdes esquecido por muitos, mas a Santa Igreja honra-vos e invoca-vos universalmente como padroeiro de casos desesperados, sem remédio. Intercedei por mim que sou tão miserável pondo em prática, eu vo-lo rogo, o privilégio particular que vos é concedido a fim de trazer ajuda pronta e visível onde isso é quase impossível. Vinde valer-me nessa grande necessidade para que eu possa receber as consolações e socorros do Céu em todas as minhas aflições, necessidades e sofrimentos, particularmente (diga a graça que deseja obter) e que possa bendizer a Deus convosco e todos os eleitos por toda a eternidade. Eu vos prometo, bem aventurado São Judas Tadeu, ter sempre presente esta grande graça e não cessar de honra-vos, como meu especial e poderoso Padroeiro e farei quanto possa para espalhar a devoção para convosco. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós e por todos os que vos honram e vos invocam.