ÁRIES

O ditado “a união faz a força” vai dar as regras hoje. Controle a impulsividade. Sinal verde para iniciar um namoro ou fortalecer a união a dois.



TOURO

O Sol trará disposição para cumprir todos os seus compromissos. Cuide da saúde. Pode pintar romance com colega. Compartilhe seus sonhos com o par.



GÊMEOS

Você terá ideias inovadoras no trabalho. O céu indica sorte em jogos e sorteio. Popularidade em alta na paquera. Na união, o romantismo vai reinar!

CÂNCER

Pode ter que se dividir entre a carreira e os assuntos de casa hoje. Na conquista, vai escolher a dedo o seu alvo. Planeje o futuro com seu bem.



LEÃO

Com a curiosidade em alta, vai mostrar interesse pelo trabalho. Se está só, terá vontade de viver novas experiências. A dois, a afinidade aumenta.



VIRGEM

Ganhos e gastos inesperados devem agitar seu dia. A Lua destaca sua sensualidade e garante sucesso na paquera e no romance. A intimidade pega fogo!

LIBRA

Some forças com os colegas para atingir objetivos. Se está só, vai buscar alguém que queira compromisso. Terá companheirismo na união com o par.



ESCORPIÃO

A Lua garante pique para cumprir suas tarefas. Mantenha o olho aberto com gente falsa. Pode pintar romance com colega. Reforce a confiança a dois.

SAGITÁRIO



Vai iniciar o mês com muita sorte para correr atrás do que deseja. Paquera com alguém da turma pode engrenar. União cheia de carinho e romantismo.



CAPRICÓRNIO

Família e carreira vão dividir a sua atenção, mas você vai conseguir equilibrar. A conquista pode andar lenta. Bom dia para fazer planos com seu par.



AQUÁRIO

Agarre oportunidades de fazer cursos e melhorar seu currículo. Coloque o papo em dia com quem anda longe. O diálogo fortalece o relacionamento.

PEIXES

Terá boas chances de ganhar dinheiro. Na paquera, não vai querer uma aventura passageira. Se tem alguém, mostre o quanto essa pessoa é importante.